El Defensor del Pueblo pide información al Ayuntamiento de Oviedo sobre las quejas vecinales en Gascona

La cruzada del grupo de vecinos agrupados en torno a la asociación vecinal de Gascona contra el Bulevar de la Sidra, que tuvo su punto ... álgido poco antes de la pandemia, continúa cinco años después. El Defensor del Pueblo ha solicitado al Ayuntamiento de Oviedo que facilite información sobre la tramitación y actuaciones realizadas a raíz de las decenas de denuncias presentadas por los vecinos debido al «ruido molesto por la concentración de establecimientos y actividades» en la zona, las inspecciones llevadas a cabo en el principal epicentro chigrero de la capital para comprobar «que las actividades molestas se ajustan a las licencias otorgadas» o, en su defecto, las medidas correctoras adoptadas, y que se indique si se van a girar inspecciones a las terrazas para comprobar las molestias que criticaba el colectivo vecinal.

Fue el 1 de marzo de 2023 cuando la institución solicitó al Consistorio el envío de información documentada sobre este particular, aunque esto hubo de ser reiterado al gobierno local en octubre del mismo año. Finalmente, expone la adjunta segunda del Defensor del Pueblo, Patricia Bárcena, la documentación llegó el 8 de febrero de 2024; no obstante, se trataba de un informe de la Policía Local con un puñado de expedientes tramitados con ocasión de las denuncias, aunque centrados en la ordenación del tráfico y operaciones de carga y descarga, y la ordenación de la circulación de vehículos. El Defensor del Pueblo recuerda que no es toda la información requerida.

El asunto viene de largo. Todo comenzó a raíz de una serie de denuncias presentadas ante el Ayuntamiento por los integrantes de la Asociación de Vecinos de Gascona e Indalecio Prieto a lo largo de los últimos años. En total, los residentes presentaron más de dos centenares de denuncias al Ayuntamiento por supuestos «incumplimientos habituales» como por realizar escanciados de sidra en el paso peatonal, exceder la ocupación permitida y copar el ancho de la calle con mesas, sillas, estufas y cubos de escanciado, los 'no me chisques' del Bulevar de la Sidra. A raíz de esto, en 2020, un mes antes del confinamiento, seis sidrerías de la calle recibieron un toque de atención por parte del gobierno local.

En todo momento, los sidreros del Bulevar de Gascona –referencia en la ciudad– han venido defendiendo que cumplen con la normativa y que su objetivo, como colectivo de chigres que persiguen la difusión de la tradición sidrera asturiana más allá de la mera actividad comercial, es contribuir a hacer de Oviedo un polo turístico de primer nivel.