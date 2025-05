Gascona se vuelve a teñir de verde con 7.000 litros de sidra en la XXV Preba de Oviedo

Raquel Fidalgo Oviedo Domingo, 25 de mayo 2025, 15:23 Comenta Compartir

Oviedo vivió este domingo una jornada de exaltación sidrera que quedará para el recuerdo como las otras ediciones de la Preba de la Sidra, una fiesta que llena de pañuelos verdes y vasos de sidra la calle Gascona y sus aledañas. Antes de que diera comienzo la XXV Preba de la Sidra, a las doce, las aceras y la carretera ya eran un hervidero de gente dispuesta a disfrutar de un día soleado y de degustar las sidras de los 17 llagares asturianos que escanciaron alrededor de 7.000 litros de sidra.

La popular calle sidrera ovetense se transformó en un gigantesco llagar al aire libre. Los puestos de los 17 llagares participantes, cuidadosamente instalados, ofrecían lo mejor de sus cosechas. El ritual era conocido y esperado: por seis euros, los asistentes adquirían su vaso conmemorativo y el pañuelo de la fiesta, junto con las imprescindibles tablillas para anotar sus puntuaciones y participar en la cata popular. Las existencias, tanto de sidra como de vasos y pañuelos, volaron, testimonio de las ganas de fiesta y de la sed sidrera acumulada. «Llevamos tan solo una hora y ya tenemos que ir a por más vasos porque hemos repartido todas las cajas», declaraban desde los puestos donde se vendían.

El buen tiempo, con unas nubes que hacían poner la mirada en el cielo para que no lloviera, fue el aliado perfecto, permitiendo que el escanciado fluyera sin pausa durante toda la preba. Entre la multitud, destacaba la presencia de numerosas camisetas del Real Oviedo, cuyos aficionados calentaban motores y ánimos a la espera del crucial partido ante el Tenerife, tiñendo la jornada de un fervor adicional por ver si el equipo permanece en la lucha por el ascenso directo. «Esperamos que gane», decía Diego Piedrafita mientras aguardaba la cola para beber un culín. «Nos gusta la sidra de Angelón y esa zona», declaraba haciendo recordar que el pasado año fue el llagar de Nava quien ganó la votación popular.

La jornada no solo fue un festín para el paladar popular, sino que también contó con la cata profesional, donde un panel de expertos evaluó con rigor técnico las sidras presentadas. Como suele ser tradición, la opinión de la gente dista del parecer de los expertos. «Llevo viendo la cata desde que empezó y me da que no vamos a coincidir con el jurado», declaraba Pablo Sánchez, veterano de la prueba y a la que acude año tras año.

Pedro Caramés, presidente de la Asociación de Sidreros de la Calle Gascona, organizadora del evento, no ocultaba su satisfacción. «Este año es especial», declaraba, «25 años de la preba , 25 de mayo y en 2025». Caramés adelantó que se preparaba «un reconocimiento a los fundadores» y subrayó la importancia del evento: «Juntar 17 llagares que aparentemente son competencia es noticia ya».

La animación fue constante. Escanciadores profesionales demostraban su arte, mientras bandas de gaitas y charangas se mezclaban entre el gentío, aportando la banda sonora a una fiesta multitudinaria y tremendamente animada que algunos como Carmen Cabal y su marido Claudio Cernuda disfrutan de toda la vida desde el balcón de su casa. «Aquí llevamos toda la vida y se disfruta mucho el ambiente desde aquí arriba, aunque a veces bajamos un ratín», declaraba Cabal mientras escanciaban un culín.