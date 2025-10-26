El Desarme de Oviedo se despide hasta el año que viene

A. A. Oviedo Domingo, 26 de octubre 2025, 19:07 Comenta Compartir

El alcalde de Oviedo, Alfredo Canteli, pidió hace un tiempo a la Cofradía del Desarme, el colectivo de hosteleros que impulsa y potencia el histórico menú de la paz de Oviedo, que las jornadas se extendiesen durante diez días. Así ha sido. Este domingo concluyó de forma oficial el Desarme de este 2025 tras diez intensas jornadas de actividad constante, muchos garbanzos con bacalao, muchos callos al estilo Oviedo y mucho arroz con leche. Lo hicieron con un encuentro de cofradías en la plaza de Trascorrales al que siguió una comida de hermandad.

Una actividad con la que se dio por finalizado el programa de actos del XIII Gran Capítulo de la Cofradía del Desarme. El menú, reconocido como Fiesta de Interés Turístico Nacional, no para de crecer y quiere lograr el título internacional en 2031.

Temas

Oviedo