La Policía incautó variaas dosis de heroína preparadas para su venta. P. N.

Desarticulan un narcopiso en Oviedo: era un punto negro de venta de heroína

La Policía Nacional ha detenido a dos personas que ya tienen antecedentes por hechos similares y habían sido condenados por delitos contra la salud pública

E. C.

Oviedo

Lunes, 11 de agosto 2025, 14:59

La Policia Nacional de Oviedo ha desarrollado una operación contra el tráfico de estupefacientes que ha culminado con el arresto de dos personas y la desarticulación de un narcopiso en la zona de Montecerrao, donde se producía el suministro de heroína a múltiples consumidores, sustancia que causa grave daño a la salud.

Fue en el mes de abril de 2025 cuando se se detectó la existencia de un punto de suministro de heroína en un domicilio de la avenida de las Segadas de la capital asturiana. En el interior se producía la venta y consumo de la droga, por lo que era frecuentado por múltiples personas. También se vendían sustancias estupefacientes en la vía pública, en las proximidades del inmueble.

Por ello se inició un dispositivo policial de vigilancia y seguimiento y posteriormente se solicitó la correspondiente autorización judicial para la entrada y registro del narcopiso. Por la comisión de un delito contra la salud pública se procedió a la entrada y registro en el domicilio, procediendo a la detención de dos hombres que ya contaban con antecedentes por hechos similares y habían ya sido condenados por el mismo delito. Además, se recuperaron dosis de heroína dispuestas para su venta, así como útiles para la preparación de las dosis y su posterior distribución.

Con la operación policial se ha desarticulado un punto negro de venta de heroína en Oviedo que, además, había generado alarma social entre los vecinos de la zona.

