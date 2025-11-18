El detenido por agredir sexualmente a una joven en el Naranco queda libre con orden de alejamiento

El presunto agresor sexual la que la Guardia Civil detuvo el pasado domingo en el monte Naranco fue puesto en libertad. Se le ha ... impuesto la medida cautelar, solicitada por la Fiscalía, de prohibición de aproximación a menos de 500 metros y comunicación. La Fiscalía solicitó esta medida «sin perjuicio de que pueda modificarse a lo largo de la instrucción de la causa y a la espera de recibirse declaración judicial a la víctima y practicarse otras pruebas».

Los hechos ocurrieron el pasado domingo por la mañana en las inmediaciones de la estatua del Sagrado Corazón. Al parecer, un ciudadano que pasaba por allí haciendo deporte observó una acalorada discusión entre un hombre y una mujer, por lo que decidió llamar a la Policía Local.

Los agentes que se desplazaron hasta el lugar se entrevistaron con la chica y, dada su manifestación, procedieron a arrestar a su acompañante. Se trata de un joven originario del Magreb a quien había conocido poco antes. Fue trasladado a la Comandancia de la Guardia Civil y, posteriormente, al Juzgado.