El monte Naranco en Oviedo. Mario Rojas
Posible delito en Oviedo

El detenido por agredir sexualmente a una joven en el Naranco queda libre con orden de alejamiento

La Fiscalía solicitó la medida tras poner la Guardia Civil, que detuvo al presunto agresor, a disposición del juez al hombre y tomarle declaración en el Juzgado

Olaya Suárez / Rafael Francés

Martes, 18 de noviembre 2025, 13:56

El presunto agresor sexual la que la Guardia Civil detuvo el pasado domingo en el monte Naranco fue puesto en libertad. Se le ha ... impuesto la medida cautelar, solicitada por la Fiscalía, de prohibición de aproximación a menos de 500 metros y comunicación. La Fiscalía solicitó esta medida «sin perjuicio de que pueda modificarse a lo largo de la instrucción de la causa y a la espera de recibirse declaración judicial a la víctima y practicarse otras pruebas».

