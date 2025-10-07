División en el Pleno de Oviedo por la situación de Gaza

Los tres concejales de Izquierda Unida-Convocatoria por Oviedo, Gaspar Llamazares, Alejandro Suárez y Cristina Pontón, asistieron este martes al Pleno con la kufiya ... palestina en la misma jornada en la que se cumplían dos años del atentado terrorista de Hamás y la invasión de Israel. Dos años de guerra. Dos años de muerte y devastación donde los grupos municipales volvieron a mostrar su división al votar dos proposiciones distintas en una misma sesión. Una presentada por el PP, que salió adelante gracias a su mayoría, y otra del PSOE e IU, donde se instaba a condenar el «genocio» por parte de Israel y que fue rechazada.

Defendida por su portavoz, Mario Arias –que hizo de alcalde en funciones en varias ocasiones–, el PP abogó por actualizar una iniciativa aprobada ya años y medio para «condenar los ataques terroristas de Hamás» y la «desproporcionada respuesta del Gobierno de Israel», poniendo de manifiesto el «gravísimo sufrimiento de la población» por los ataques y la escasez de productos básicos y alimentos. Además, el popular reprochó a la izquierda local que con su iniciativa rompe el «amplio consenso internacional» e introduce «juicios políticos», además de proponer sanciones al Estado de Israel y «señalar» a colectivos.

Frente a esto, PSOE e IU criticaron la «tibieza» del gobierno local. El socialista Carlos Fernández Llaneza defendió que «tenemos que buscar qué podemos hacer para parar este genocidio». En la misma línea, el portavoz de IU defendió que el Ayuntamiento debe dar respuesta a lo que está ocurriendo actualmente en Gaza y no «a lo que pasó hace dos años». Ahora, expuso, «se ha propuesto una decisión final que no debería consentirse porque implicaría terminar con el aplastamiento del pueblo palestino».