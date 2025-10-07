El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

El portavoz del Grupo Municipal Izquierda Unida-Convocatoria por Oviedo, Gaspar Llamazares, con la kufiya palestina en el Pleno. A. P.

División en el Pleno de Oviedo por la situación de Gaza

El PP saca adelante su proposición mientras que el PSOE e IU le reclaman que hable de genocidio

Susana Neira
Rafael Francés

Susana Neira y Rafael Francés

Oviedo

Martes, 7 de octubre 2025, 19:30

Comenta

Los tres concejales de Izquierda Unida-Convocatoria por Oviedo, Gaspar Llamazares, Alejandro Suárez y Cristina Pontón, asistieron este martes al Pleno con la kufiya ... palestina en la misma jornada en la que se cumplían dos años del atentado terrorista de Hamás y la invasión de Israel. Dos años de guerra. Dos años de muerte y devastación donde los grupos municipales volvieron a mostrar su división al votar dos proposiciones distintas en una misma sesión. Una presentada por el PP, que salió adelante gracias a su mayoría, y otra del PSOE e IU, donde se instaba a condenar el «genocio» por parte de Israel y que fue rechazada.

