La familia durante el funeral de Manuel García-Morán en los Carmelitas, al que acudieron cientos de personas. Alex Piña

Adiós en Oviedo al doctor Manuel García-Morán, «un referente auténtico de la cirugía»

Oviedo se despide del reputado cirujano y deportista olímpico en un emotivo funeral en el que fue recordado como «vital y trabajador»

Raquel Fidalgo

Raquel Fidalgo

Oviedo

Lunes, 25 de agosto 2025, 20:52

Cientos de personas llenaron este lunes al mediodía la iglesia de Nuestra Señora del Carmen en Oviedo para dar su último adiós al doctor Manuel García-Morán, fallecido a los 90 años el pasado viernes en Avilés. La ceremonia, oficiada por el vicario parroquial José Manuel Arribas, congregó a familiares, amigos y numerosos compañeros de profesión que quisieron honrar la memoria de un hombre descrito como un «referente auténtico» de la cirugía. «Un médico es esperanza e ilusión para el paciente», elogió el párroco durante la homilía «y ahora te dejamos en mejores manos».

Durante el funeral, su hija Beatriz Morán le dedicó unas sentidas palabras. «Todos los que habéis conocido a mi padre lo habéis disfrutado con la sonrisa que le caracterizaba y, también, los más cercanos, con sus exigencias», recordó con cariño. Resaltó especialmente su «insaciable apetito de aprender cosas nuevas», una cualidad que admiraba profundamente. Relató cómo a sus «40 y bastantes aprendió a tocar el acordeón», a los 60 se inició en el manejo de Word con la ayuda de su hijo Alfredo para escribir un libro sobre bridge, y a los 70 se atrevió con el alemán. «Era un disfrutón de la vida», concluyó.

El doctor Alejandro Braña, quien fuera su colega de profesión, también tomó la palabra para recordar al «compañero entrañable de muchos años». Elogió su faceta profesional, describiéndolo como «un gran cirujano y una persona que inició el estudio de importantes avances como el trasplante hepático». Destacó además que era «muy trabajador» y su papel fundamental en la creación de una «escuela de cirujanos». En el plano personal, lo recordó como una persona «muy vital».

García-Morán, ovetense de nacimiento, fue además un pionero del esquí alpino en Asturias, formando parte del equipo olímpico español en la Olimpiada Blanac de 1960.

