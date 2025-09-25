Dos empresas optan al contrato para implantar refugios climáticos en 36 centros educativos

Susana Neira Oviedo Jueves, 25 de septiembre 2025, 19:21 Comenta Compartir

El Ayuntamiento de Oviedo ha recibido dos ofertas en la licitación para implantar refugios climáticos en 36 centros educativos, entre colegios y escuelas infantiles, del municipio, para lo que había destinado un presupuesto de 120.000 euros. Los técnicos municipales de la mesa de contratación deberán ahora estudiar las propuestas de Arboris y Talloastur para valorar los criterios técnicos y económicos.

La adjudicataria se encargará de la colocación de mobiliario, arbustos y la ampliación de zonas verdes con el objetivo de «mejorar la resiliencia climática de los patios escolares mediante soluciones basadas en la naturaleza, incrementar la presencia de sombra natural, reducir el impacto de las islas de calor en zonas densamente impermeabilizadas, mejorar la calidad del aire, reducir el ruido urbano y crear zonas de descanso en entornos frecuentados por menores, así como fomentar la educación ambiental y el contacto directo con la naturaleza desde edades tempranas», según figura en los pliegos de condiciones. Se plantarán árboles con especies autóctonas o adaptadas al cambio climático, se instalarán bancos o mesas de picnic en puntos estratégicos con la instalación de agua.