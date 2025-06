Un enorme 'Puxa Europa' recuerda desde la plaza de la Catedral que Oviedo quiere ser capital cultural en 2031

E. C.

A. A. Oviedo Jueves, 19 de junio 2025, 20:44 Comenta Compartir

La histórica fachada de la casa de los Llanes, en la plaza de la Catedral de Oviedo y junto a la Balesquida, luce cubierta desde la mañana de este jueves con una enorme lona con el logo y el lema de la candidatura de Oviedo a Capital Europea de la Cultura en 2031.

'Puxa Europa: The future is now!' es el grito con el que la ciudad quiere conseguir el prestigioso reconocimiento y, según los responsables del proyecto –también llamado Oviedo 2031–, se trata de «un gesto cargado de simbolismo» y «una auténtica declaración de intenciones» por parte de la vieja Vetusta. Y es que la capital asturiana, advierten, «es una ciudad que cree en la cultura como motor de transformación y que quiere compartirla con Europa».