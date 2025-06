Oviedo lanza el lema 'Puxa Europa' para ser «la mejor Capital Cultural Europea de la historia»

Susana Neira Oviedo Miércoles, 11 de junio 2025, 15:43 Comenta Compartir

La candidatura de Oviedo a Capital Europea de la Cultura 2031 es «una oportunidad histórica» para impulsar el futuro económico y cultural no solo del municipio sino de Asturias. Fruto del trabajo de un equipo multidisciplinar, agradeció el alcalde, Alfredo Canteli en la presentación del lema, 'Puxa Europa'. y la imagen gráfica en la antigua fábrica de armas de La Vega, «cada día coge más fuerza» y el sueño se encamina hacia un objetivo: «Hacer de Oviedo y Asturias la mejor Capital Cultural Europea de la historia».

Un proyecto que buscar mostrar la región desde una perspectiva «innovadora, transformadora e internacional» y que en una de sus cartas de presentación, el eslogan, apuesta por el uso del asturiano. « Es un hecho que nos distingue; Europa valora mucho las lenguas minoritarias y este es un signo identitario que el resto de candidatas no tiene», destacó el director de la candidatura, Rodolfo Sánchez. De aquí que «'Puxa Asturies' que forma parte de nuestra identidad y nos une», se haya buscado este guiño con 'Puxa Europa', acompañado de 'The future is now (el futuro es ahora)' de subtítulo.

El estrenado lema y la identidad gráfica, formada por seis logos, ha sido diseñado por el estudio Los Patos. Esta firma asturiana está compuesta por Inés Iglesias y Mateo Mastronardi. «Es un sistema de identidad, significa que es tan complejo el contenido, que tiene que ser fluido, tiene que ser contenedor», detalló el italiano. Un «contenedor» que representa a «todas las personas, culturas y tradiciones implicadas en este proceso» y emplea diversos colores. El diseño apuesta por una estructura que permite múltiples combinaciones y mutaciones para adaptarse a los distintos usos y públicos.

A la presentación acudió también la consejera de Cultura, Vanessa Gutiérrez, quien destacó el respaldo del Gobierno asturiano a esta candidatura basada «en la cultura y la diversidad» y que engloba a todo el territorio. «La cultural no es algo que suceda solo en los grandes centros urbanos. Hay derecho a acceder a ella en cada pueblo, en cada barrio y en cada casa, y eso es lo que se está construyendo con esta candidatura», elogió.