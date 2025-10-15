'La Maternidad' se traslada a los jardines del hotel de La Reconquista El cambio de emplazamiento de la escultura, que estaba en Los Álamos, se produce como recuerdo a los tiempos en los que el establecimiento hotelero era un hospicio

P. A. Oviedo Miércoles, 15 de octubre 2025, 08:14

La estatua de 'La Maternidad' ya está situada en los jardines del hotel de La Reconquista, en Oviedo, cumpliendo la petición de la Asociación de Niños Expósitos de Asturias. Un traslado que se produce como recuerdo a los tiempos en que el afamado hotel era un hospicio por el que pasaron miles de niños desde el año 1752 hasta 1965. La escultura de bronce, –una reproducción de su original realidad por Félix Alonso Ansorena– permanece cubierta desde la mañana de ayer en su nuevo emplazamiento a la espera de una inauguración.