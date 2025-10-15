El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
¿Quieres despedir a tu mascota? Puedes hacerlo en el nuevo canal de EL COMERCIO
Los operarios colocando la escultura. P. A.

'La Maternidad' se traslada a los jardines del hotel de La Reconquista

El cambio de emplazamiento de la escultura, que estaba en Los Álamos, se produce como recuerdo a los tiempos en los que el establecimiento hotelero era un hospicio

P. A.

Oviedo

Miércoles, 15 de octubre 2025, 08:14

Comenta

La estatua de 'La Maternidad' ya está situada en los jardines del hotel de La Reconquista, en Oviedo, cumpliendo la petición de la Asociación de Niños Expósitos de Asturias. Un traslado que se produce como recuerdo a los tiempos en que el afamado hotel era un hospicio por el que pasaron miles de niños desde el año 1752 hasta 1965. La escultura de bronce, –una reproducción de su original realidad por Félix Alonso Ansorena– permanece cubierta desde la mañana de ayer en su nuevo emplazamiento a la espera de una inauguración.

Publicidad

Top 50
  1. 1 «Si te veo con otro no respondo. De Villabona se sale, pero del cementerio no»
  2. 2

    El complemento a la pensión por hijo dejará de ser para todas las madres (o padres)
  3. 3 Vecinos de El Entrego intentan expulsar a unos okupas
  4. 4 Fallece un hombre al precipitarse desde una ventana en Gijón
  5. 5 Nuevo restaurante en Gijón: el Club de Golf de Castiello by Galán, abrirá en noviembre
  6. 6 Jesús Martínez, dueño del Real Oviedo, hace balance: asume el despido de Paunovic y dice que la marcha de Carrión a Las Palmas «fue un error»
  7. 7 El musical Mamma Mia! llega a Gijón con catorce funciones
  8. 8

    El Principado da luz verde a los centros privados de la Nebrija y la Alfonso X
  9. 9 Hallan grave a un hombre de 55 años con signos de violencia entre los escombros en Marbella
  10. 10 En busca y captura un miembro de la banda de asaltantes de gasolineras de Asturias

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio 'La Maternidad' se traslada a los jardines del hotel de La Reconquista

&#039;La Maternidad&#039; se traslada a los jardines del hotel de La Reconquista