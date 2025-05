Un estanco de Oviedo da 1,2 millones de la Primitiva: «Estamos teniendo mucha suerte»

Rafael Francés Oviedo Domingo, 4 de mayo 2025, 20:07 Comenta Compartir

El sorteo de la Primitiva del pasado sábado dejó en Oviedo 1.253.797 euros con un boleto de seis aciertos sellado en el estanco de la plaza de la Paz. Un negocio afortunado pues este premio de la Primitiva se une a un primer premio de la Lotería Nacional dado hace diez días y a otro primer premio de la Lotería Nacional, que tocó en el estanco el Jueves Santo del pasado año. Es decir, en poco más de un año, el local de la plaza de la Paz ha entregado dos primeros de la Lotería y un pellizco de 1,2 millones en la Primitiva del sábado.

«Estamos encantados», afirma el titular, Vidal Fernández Álvarez, que junto a su hijo Matías, de 7 años, irradiaba felicidad por el premio «aunque no sabemos ni quién ni cuando se expendió el boleto hasta que no nos lo digan de Loterías y Apuestas del Estado que hasta mañana (este lunes) no ofrecerá información al respecto».

«La verdad es que estamos teniendo mucha suerte y se está notando en las ventas porque se ha corrido la voz de que damos primeros premios y este ahora de la Primitiva será un espaldarazo mucho mayor», agradeció Vidal Fernández, que espera seguir con la racha.