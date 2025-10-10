La fachada de El Corte Inglés de la calle Uría de Oviedo se tiñe de color rosa: «El cáncer de mama le puede tocar a cualquiera» La fachada de El Corte Inglés de la calle Uría de Oviedo se tiñe de color rosa para concienciar y apoyar: «Remamos todos en la misma dirección»

R. Fidalgo Oviedo Viernes, 10 de octubre 2025, 21:32

Un año más, y coincidiendo con el inicio de la campaña 'Nos lo tomamos a pecho', El Corte Inglés de Oviedo iluminó su fachada de la calle Uría con el emblemático color rosa. Este acto precede al Día Mundial Contra el Cáncer de Mama que se celebra el 19 de octubre y tiene lugar en 23 centros de la compañía por todo el país.

El encendido de las luces, que simboliza el apoyo y la concienciación sobre esta enfermedad, fue un momento especialmente emotivo. Las encargadas de pulsar el botón este año fueron las propias pacientes de cáncer mama de las juntas de Oviedo, Gijón y Avilés.

Para Carolina Suárez, paciente y embajadora de la campaña, «cualquier iniciativa es buena y hay que seguir haciéndolas. Es importante que la gente sepa que esto es una enfermedad que le puede tocar a cualquiera», aseguró, poniendo en el centro la importancia de no bajar la guardia y mantener la visibilidad sobre el cáncer de mama.

Por su parte, Ana María Álvarez, con una similar experiencia personal, manifestó lo siguiente: «La Asociación contra el Cáncer de Mama me ayudó psicológicamente y me siguen haciendo acompañamiento, y yo no conocía más allá de la investigación. Vivo en Oviedo y cada vez que ves esta luz rosa encendida es remar todos en la misma dirección». Un testimonio que subraya el valor del apoyo integral que ofrecen las asociaciones y cómo este tipo de gestos unen a la comunidad en un mismo fin.

Al acto también asistieron, por parte del Ayuntamiento, las concejalas de Políticas Sociales y Educación, María Velasco y Lourdes García, respectivamente; así como el vicepresidente de la Asociación Española Contra el Cáncer en Asturias, Julio González.