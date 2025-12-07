Las fachadas más 'deslumbrantes' de Oviedo: así lucen algunos edificios emblemáticos por Navidad También los pequeños negocios se convierten en un escaparate más de la Navidad en la ciudad

El Teatro Campoamor, emblemático coliseo de Oviedo, se enciende estos días a pocos minutos de las seis de la tarde, cada día, para sumar a su imponente fachada habitual su particular iluminación navideña. El Ayuntamiento ha apostado por adornar el edificio una año más de una forma especial con el objetivo de que destaque del resto y pueda contemplarse con la importancia que merece, por parte de los locales y de los visitantes, dentro de las luces de Navidad de la capital del Principado. No es el único, por toda la ciudad, algunas de sus fachadas más reconocidas, públicas y privadas, buscan estos días ser también las más deslumbrantes. Entre ellas, las de edificios históricos como la sede del antiguo Banco Herrero de la calle Fruela, la Junta General del Principado, la Cámara de Comercio de la calle Quintana y también hoteles como el Princesa Munia. La ciudad ha querido participar.

La fachada del Ayuntamiento de Oviedo, iluminada. Pablo Nosti La decoración del hotel Princesa Munia. Pablo Nosti La Junta General del Principado, iluminada. Pablo Nosti El antiguo Banco Herrero. Pablo Nosti

Edificios completos y también los negocios a pie de calle. Y es que el Ayuntamiento ha convocado a los establecimientos comerciales, hosteleros y otros negocios empresariales de Oviedo a participar en la sexta edición del concurso de iluminación 'Navidad Oviedo'. Los interesados podrán inscribirse hasta este miércoles y deberán exhibir sus escaparates iluminados, al menos, entre el 12 y el 22 de este mes, si bien muchos en el centro ya han comenzado a hacerlo.

La temática deberá ser siempre la Navidad y la iluminación se instalará exclusivamente sobre elementos privados del establecimiento, no sobre elementos de carácter público. El fallo de los premios se realizará combinando el resultado del jurado, designado por la Concejalía de Economía y la votación popular, que se llevará a cabo a través de una web específica.

Una actividad más de las promovidas por el Consistorio ovetense para tratar de dinamizar la ciudad durante estas fechas y fomentar el consumo en los negocios locales.