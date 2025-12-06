El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
La calle Pelayo, llena de gente paseando bajo el arco de luz.

Ver 64 fotos
La calle Pelayo, llena de gente paseando bajo el arco de luz. Mario Rojas

El puente y las luces llenan la Navidad en Oviedo

Una multitud abarrota las calles del centro y el Campo San Francisco para disfrutar de la iluminación, los mercados y las actividades infantiles

R. Fidalgo

Oviedo

Sábado, 6 de diciembre 2025, 21:02

Comenta

El Ayuntamiento ha apostado un año más por una iluminación navideña de récord para llenar las calles de Oviedo durante estas fechas. Lo están consiguiendo. Este sábado, el centro era un hervidero de turistas y locales contemplando las luces, dándose una vuelta por el mercadillo del casco viejo y por la oferta de puestos de venta de productos de los monasterios de Milicias Nacionales. También por la exposición de belenes de Trascorrales, por las actividades para toda la familia –con los más pequeños como protagonistas– del Campo San Francisco o simplemente aprovechando para pasear por la ciudad iluminada y sus 340 ubicaciones.

Entre la multitud caminaban Lourdes Arriaga y Carolina Gutiérrez. A sus 72 años, mantienen una tradición: bajar al centro para inspeccionar la decoración cada Navidad. La valoración general es positiva, aunque son exigentes. «Nosotras paseamos todos los años por el centro para ver cómo lo ponen y este año está muy lleno, muy saturado», comentó la primera.

Cerca de allí, en el Campo San Francisco, uno de los puntos neurálgicos de las celebraciones, Pablo Roncero, junto a su hijo de 5 años, ponía buena nota al Ayuntamiento. «Venimos porque hace una tarde de buena temperatura. Lo han puesto precioso y es donde más ambiente hay». Similar, el caso de José Luis Álvarez y su mujer, Adelina Fernández. «Venimos por los críos», confesó el primero.

Las luces del centro gustan, eso sí, para vecinos de otros barrios como Gabriel García, de Otero, el reparto ha sido desigual. «Aquí está todo muy bonito, pero en mi barrio hay muy poca luz».

Publicidad

Top 50
  1. 1 Gijón blinda sus calles en Navidad por el nivel cuatro de alerta terrorista
  2. 2 Muere en Madrid una mujer tras precipitarse desde un décimo piso con sus dos hijos de 3 años, ambos muy graves
  3. 3 Detenido Natalio Grueso en Portugal tras dos años fugado de la justicia
  4. 4 La madre de la niña de cuatro años salvó la vida de su hija al no hacer caso al anestesista y llevarla al hospital
  5. 5 Un nuevo fallecido activa las alertas por el problema de las personas sin techo en Gijón
  6. 6 Suspendida de empleo y sueldo una trabajadora de la escuela infantil de Grado por un «trato inadecuado hacia uno de los menores»
  7. 7 Fallece Marisa Santiago, cofundadora Grupo Lacera
  8. 8 Muere Alfonso Ussía a los 77 años
  9. 9 Emilio Tuya, la calle del Molino y también la del Grupo
  10. 10 El futbolista Aridane Hernández, detenido tras destrozar varios vehículos y dar positivo en alcoholemia

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio El puente y las luces llenan la Navidad en Oviedo