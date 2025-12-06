El puente y las luces llenan la Navidad en Oviedo Una multitud abarrota las calles del centro y el Campo San Francisco para disfrutar de la iluminación, los mercados y las actividades infantiles

R. Fidalgo Oviedo Sábado, 6 de diciembre 2025, 21:02 | Actualizado 21:25h. Comenta Compartir

El Ayuntamiento ha apostado un año más por una iluminación navideña de récord para llenar las calles de Oviedo durante estas fechas. Lo están consiguiendo. Este sábado, el centro era un hervidero de turistas y locales contemplando las luces, dándose una vuelta por el mercadillo del casco viejo y por la oferta de puestos de venta de productos de los monasterios de Milicias Nacionales. También por la exposición de belenes de Trascorrales, por las actividades para toda la familia –con los más pequeños como protagonistas– del Campo San Francisco o simplemente aprovechando para pasear por la ciudad iluminada y sus 340 ubicaciones.

Entre la multitud caminaban Lourdes Arriaga y Carolina Gutiérrez. A sus 72 años, mantienen una tradición: bajar al centro para inspeccionar la decoración cada Navidad. La valoración general es positiva, aunque son exigentes. «Nosotras paseamos todos los años por el centro para ver cómo lo ponen y este año está muy lleno, muy saturado», comentó la primera.

Cerca de allí, en el Campo San Francisco, uno de los puntos neurálgicos de las celebraciones, Pablo Roncero, junto a su hijo de 5 años, ponía buena nota al Ayuntamiento. «Venimos porque hace una tarde de buena temperatura. Lo han puesto precioso y es donde más ambiente hay». Similar, el caso de José Luis Álvarez y su mujer, Adelina Fernández. «Venimos por los críos», confesó el primero.

Las luces del centro gustan, eso sí, para vecinos de otros barrios como Gabriel García, de Otero, el reparto ha sido desigual. «Aquí está todo muy bonito, pero en mi barrio hay muy poca luz».

Temas

Navidad

Oviedo