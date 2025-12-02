La familia desalojada por el incendio en Oviedo: «Necesitamos un lugar donde vivir»

Raquel Fidalgo Oviedo Martes, 2 de diciembre 2025, 19:22 | Actualizado 19:30h. Compartir

La madre que, junto a su bebé, tuvo que sortear las llamas para ponerse a salvo del fuego desatado en su vivienda, en el número 27 de la avenida de Torrelavega, en La Tenderina, en Oviedo, continua ingresada en el hospital recuperándose de las quemaduras sufridas. Su familia, como el resto del vecindario –22 personas en total– han sido desalojados del inmueble, que permanece precintado desde que ocurrieran los hechos y también se hallara una plantación de marihuana en una vivienda vecina a la del siniestro.

Los 22 personas han tenido que buscar alojamiento temporal en casas de familiares o en recursos de emergencia como un hotel proporcionado por el Ayuntamiento. Según las últimas previsiones, no podrán volver a sus hogares al menos hasta este viernes, una vez que quede garantizada la seguridad de la estructura del edificio y restablecidos los suministros.

«Estamos en estado de shock todavía. No hemos pasado buena noche obviamente. Lo hemos perdido todo. Ayer –por el lunes– estuvimos comprando comida, ropa para la bebé porque no tiene nada y lo que más nos preocupa ahora es encontrar un piso porque el viernes nos echan del hotel y nos sabemos a dónde vamos a ir», explicó a este diario la hermana de la afectada. «Somos todos miembros de una familia que vivíamos en el mismo piso y no tenemos a nadie más. No nos alquilan fácilmente en estas condiciones que tenemos, así que solo pedimos un piso donde poder estar y vivir. Es nuestra mayor preocupación», insistió.

Mientras el vecindario intenta recuperar la normalidad tras la conmoción del suceso y el sorpresivo hallazgo de un cultivo ilegal en uno de los pisos, que conllevó a la detención de su propietario, la Policía Científica trata de esclarecer el origen exacto del incendio. Tras el hallazgo de la plantación de marihuana en la vivienda colindante, las pesquisas se han centrado en determinar si una manipulación eléctrica vinculada a este cultivo ilegal fue el detonante del fuego. Sin embargo, las primeras inspecciones técnicas parecen desmontar esta hipótesis inicial. Según ha trascendido, operarios de la compañía eléctrica han acudido al lugar junto a los agentes para revisar la potencia y el estado del cableado, buscando posibles enganches ilegales que hubieran provocado una sobrecarga. Pese a que la investigación sigue abierta, los indicios recabados apuntan, por el momento, a que el fallo eléctrico no provino de la instalación de la plantación, sino que el origen del fuego se sitúa en la propia vivienda que la mujer y el bebé compartían con el resto de su familia.