El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Representantes de los cinco grupos familiares vinculados a Bras del Port, que preside Jaime Gamba Cuervo-Arango. M. Rojas

Una familia productora de sal marina desde 1900

Los descendientes de Manuel González Carbajal celebran los 125 años de Bras del Port, una empresa cien por cien asturiana, con un viaje desde Oviedo a Alicante

Paz De Alvear
Raquel Fidalgo

Paz De Alvear y Raquel Fidalgo

Oviedo

Jueves, 4 de septiembre 2025, 18:31

Corría el año 1900 cuando el asturiano Manuel González Carbajal unió el destino de unas salinas en Santa Pola, Alicante, con el Principado para siempre. 125 años después, la empresa Bras del Port–que cuenta con una filial que se llama Polasol– produce nada menos que 120.000 toneladas de sal marina al año, tiene noventa empleados y cien accionistas, «todos familiares y asturianos», destaca Jaime Gamba Cuervo-Arango, presidente del consejo de administración, antes de tomar el tren en la Estación del Norte en Oviedo, junto a decenas de familiares, a Alicante para festejar la importante efeméride de una compañía «cien por cien asturiana, aunque esté casi a mil kilómetros de distancia». Los récords están ahí: Bras del Port «ya está vinculada a siete generaciones».

Bras del Port –que ocupa unas 2.500 hectáreas en Santa Pola– está regida por cinco familias asturianas descendientes del fundador. «Somos cinco grupos familiares –representados en el consejo de administración–: los Gamba Cuervo-Arango, los Cuervo- Arango Cienfuegos-Jovellanos, los Cuervo-Arango Martínez-Arcos, los Cuervo-Arango de los Cobos y los Valdés García de Castro», detalló el presidente.

Con ADN completamente asturiano, el director general de las salinas también lo es: Gonzalo Díaz Caicoya. «Una de las claves para mantener unida una empresa en una familia tanto tiempo es que se tenga cariño a la empresa y conocerla bien», subrayó. Por eso, estos tres días de convivencia que la familia mantendrá en Santa Pola y, por supuesto, de celebración de los 125 años de Bras del Port, son esenciales «para mantenerla en el mismo rumbo otros 125 años». Al menos. Y sin dejar a un lado valores como la humildad y la lealtad ni renunciar la espíritu familiar.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Ascienden a 16 los muertos por el descarrilamiento del funicular de La Gloria en Lisboa: «Sólo pudimos echar a correr»
  2. 2 Atracan a mano armada un quiosco en Oviedo y retienen a una empleada
  3. 3 Vecinos de Llanes convocan una protesta por la participación de Israel en la Vuelta Ciclista a España
  4. 4 Dos heridos en un accidente entre una moto y un coche en Gijón
  5. 5 Herido grave el conductor de un camión en un accidente en los túneles de Riaño
  6. 6 Absueltos los dos policías de Gijón acusados de detención ilegal a una esteticista
  7. 7 La playa de San Lorenzo de Gijón, invadida por toneladas de ocle
  8. 8 Recogen 30 toneladas de ocle en plena noche en la playa de San Lorenzo de Gijón
  9. 9 Programación de las Fiestas de San Mateo en Oviedo: fechas, conciertos y otras actividades
  10. 10 Juan Cofiño sí irá a la misa del Día de Asturias por «institucionalidad», pero Barbón mantiene su plante por segundo año

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Una familia productora de sal marina desde 1900

Una familia productora de sal marina desde 1900