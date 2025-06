Familiares de los usuarios en la residencia de El Cristo denuncian malas condiciones

La Asociación de familiares de residentes de la residencia de El Cristo, gestionada por el ERA, denuncian «carencias, falta de cuidados básicos, desidia de los ... trabajadores, de la dirección del centro y la falta de supervisión por parte del Principado» ante la situación que viven los usuarios en el centro. Son 194 personas, según explicaron el presidente de la asociación, Manuel Cortizo y la vocal, Elena Alejandre, junto con un grupo de afectados.

El colectivo lamenta la mala atención por «desidia» de los trabajadores y de la dirección del ERA hacia los usuarios que se traduce en «muchas carencias en la residencia», pues sostienen que no se cumplen los cuidados básicos en cuestión de higiene. Explican que «se duchan una vez a la semana y lo demás la limpieza del gato, no les cortan las uñas, no se cambian los pañales por la noche y ni se encargan de que se laven los dientes», expuso Alejandre.

Además, los familiares de los usuarios se quejan del mal estado de los ascensores, que datan de los años 50, y que «están estropeados muchas veces», lo que provoca que «las auxiliares no saquen a nuestros familiares a tomar el sol o el aire en semanas. Además, falta iluminación exterior desde el mes de octubre y están las puertas abiertas durante todo el día cuando muchos usuarios tienen demencias y pueden salir y perderse». A esto suman «habitaciones con goteras, mantas y sábanas rotas, baños clausurados o muebles rotos».

Según Cortizo, desde el punto de vista médico y de asistencia «faltan muchas cosas» como un médico geriátrico, no hay enfermeras «por la noche», los auxiliares de enfermería deberían ser gerocultoras, y la fisioterapia es a media jornada «y es claramente insuficiente», hay una sola persona de mantenimiento y «la mayor parte de las veces se estropea algo y no lo cambian por desidia».

Los familiares culpan de la situación al Principado, a la dirección del ERA, y a los propios trabajadores, que consideran que «no cumplen con su cometido».

«Hemos estado el año pasado con Adrián Barbón, que lo cogimos en la calle, y nos decía que se le encogía el corazón con lo que le contábamos pero ha pasado un año y todo sigue igual», reprochó Alejandre. Y añadió: «En verdad la residencia de El Cristo es como la casa de los horrores y si fuera una residencia privada estaría cerrada desde hace mucho tiempo».

Silencio administrativo

EL COMERCIO se ha puesto en contacto con la Consejería de Derechos Sociales y Bienestar para que ofreciera su versión sobre las denuncias de la Asociación de familiares de los residentes de la residencia del ERA de El Cristo con un «no hay comentarios» como respuesta. El equipamiento de El Cristo cuenta con 65 plazas para asistidos y 129 plazas para válidos, para un total de 194 usuarios, a los que hay que sumar 28 que utilizan los servicios del centro de día, un lugar dedicado al cuidado y bienestar de las personas mayores durante el día.

Las habitaciones individuales de la residencia tienen una superficie de 10 metros cuadrados y las dobles de 14 metros cuadrados. Las de asistidos tienen timbre en el baño.

En total, en Oviedo existen 36 centros geriátricos entre públicas y privadas y con diferentes grados de internamiento y tamaño que ofrecen servicios asistenciales a los mayores de la localidad y alrededores. Sin contar con la oferta privada (unas 2.000 plazas), Oviedo cuenta actualmente con 1.130 disponibles en centros residenciales públicos.