Ángel García es el presidente de la Asociación de usuarios de vehículos eléctricos de España (Auve), que organiza la IV Feria Movex de Oviedo ... .

–Un congreso con una buena representación de coches eléctricos.

–Sí, en la plaza de la Catedral y Porlier pero, además, tenemos el encuentro de conversación profesional que se celebra desde este jueves en Trascorrales, en la que acercamos la movilidad eléctrica a los usuarios y buscamos ese perfil de directivos para que se acerquen y charlen sobre el sector. Queremos poner en valor eso en un congreso un poco más íntimo de lo habitual.

–¿Cómo convencería a alguien para comprar un eléctrico?

–Lo primero que le diría sería que lo probase, que se acercara a la plaza de la Catedral, donde tenemos más de 40 modelos para probar durante todo el fin de semana. Desde las 4 de la tarde de hoy. Y decirle que el coche eléctrico supone un 10 por ciento del parque móvil que tenemos en España a nivel particular. Por lo cual, hay más de 120.000 personas de manera particular circulando por España, esto quiere decir que han apostado por el coche eléctrico.

–El parque de vehículos es inmenso en España. ¿La penetración del coche eléctrico ha sido la esperada?

–La penetración en Asturias y España es más lenta de la habitual. Podemos achacarlo a varios factores, al tema de la gestión de las subvenciones, de las ayudas y a esa capilaridad que tenemos nosotros en puntos de recarga en zonas de España que no es tanta como en Madrid, Barcelona o Valencia, donde sí que ha despegado el despliegue de la movilidad eléctrica. Sí es cierto que esas ciudades coinciden con una gestión ágil de las ayudas.

–¿Cuántas ayudas son?

–Las ayudas, pues, parte desde los 4.500 euros por la adquisición del vehículo eléctrico, los 7.000 euros en la entrega de vehículo de combustión con más de 10 años de antigüedad y luego, por ejemplo, en Asturias tenemos un 15 por ciento de desgravación de en la Declaración de la renta del año siguiente. hasta 5000 euros. En el plan nacional de la Renta tenemos un 15 por ciento hasta 3000. Es decir se desgrava en el tramo autonómico y en la parte nacional del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. Un comprador puede llegar a quitarte en total unos 15.000 euros de la adquisición del vehículo eléctrico.

–¿Y autonomía?

–Hay utilitarios o coches más urbanos que recorren entre 250 y 350 kilómetros y los hay de un poco más largo recorrido que pueden hacer hasta 500 kilómetros.