Festejos extremará la seguridad y garantiza las «mínimas molestias» en los conciertos de la Losa La Losa acogerá el escenario principal de los conciertos de San Mateo. / MARIO ROJAS Controlará el montaje del escenario y determinará las medidas de desalojo si se superan los 5.000 asistentes ROSALÍA AGUDÍNJUAN CARLOS ABAD OVIEDO. Viernes, 9 agosto 2019, 00:50

La concejala de Festejos, Covadonga Díaz, salió ayer al paso de las críticas vertidas por el PSOE, Somos y Vox por el traslado de los conciertos principales de San Mateo de la plaza de la Catedral a la Losa. Las tres formaciones se alinearon de esta forma con las quejas de los vecinos de las torres de la avenida Fundación Princesa de Asturias, quienes se oponen con rotundidad al cambio de emplazamiento y han pedido el acceso a todos los informes que avalan el traslado para estudiar las medidas necesarias para suspender en este lugar los conciertos. Pero la popular rechazó sus argumentos: «La Losa no presenta en el momento actual ningún problema de impermeabilización ni de seguridad».

El traslado está avalado por los técnicos municipales y se extremarán las medidas de seguridad. Se harán controles por parte de los funcionarios durante el «montaje del escenario» y la firma comercial Looking, perteneciente al grupo Serveco, se encargará de la redacción del plan de autoprotección que estará vigente durante los diez días de festejos. Este determinará qué hacer cuando se supere el aforo máximo permitido de 5.000 personas o cómo se desalojará la plaza de los Ferroviarios en caso de incidencias. También dónde se colocarán los bolardos y los emplazamientos de los controles policiales.

«Creo que resulta obvio que la Losa no presenta problemas para que la gente transite peatonalmente. No hay más que ver las celebraciones anuales de La Ascensión», aseguró Díaz en una nota de prensa en que también cargó contra la oposición por generar una «alarma social injustificada» al querer hacer «política con las fiestas». «Se están haciendo declaraciones de forma malintencionada respecto a determinados condicionantes de seguridad y nuestra intención es que las fiestas discurran de manera que generen las menores molestias a los vecinos».

El líder de Ciudadanos, Nacho Cuesta, también defendió ayer el cambio de ubicación. Lo hizo durante una visita a las obras de El Palais. Apuntó que el traslado es «firme» y está respaldado por «todos los servicios municipales». «La seguridad está plenamente garantizada y las goteras -que se produjeron esta semana en la estación de tren de la calle Uría durante una tormenta- no se producen por defectos de impermeabilización. Su origen está en el arco que está situado encima y que es de propiedad municipal, pero que está siendo gestionado por Adif».

Fue hace tres semanas cuando Festejos anunció que los recitales, que incluyen la actuación de cantantes como Marta Sánchez, Carlos Baute o David Bustamante, se celebrarán este año en la Losa. Al actual equipo de gobierno no le gusta que la plaza de la Catedral sea cada septiembre una «sala de fiestas». Además, este suelo no se puede utilizar en la actualidad. El Ayuntamiento ha iniciado un pleito contra la empresa que renovó el pavimento y hasta que se resuelva no se puede programar allí eventos. La principal alternativa era llevar estos recitales a La Ería, pero el calendario de partidos del Real Oviedo complicó el asunto. El bipartito optó entonces por la plaza de los Ferroviarios.

San Lázaro descartado

Tanto el PSOE como Somos pidieron el miércoles que el escenario principal de las fiestas de San Mateo se ubique en las pistas de San Lázaro, hasta septiembre en obras para mejorar los accesos. Sin embargo, Díaz descartó ayer esta opción alegando que las actuaciones alterarían los «entrenamientos y competiciones» de los cientos de deportistas del Club Oviedo Atletismo. Y cargó especialmente contra la edil socialista Lucía Falcón por esta idea. que calificó de «frívola y oportunista» y criticó que durante el pasado mandato el equipo de gobierno no fuese capaz de hacer las obras necesarias para llevar allí los conciertos: «En la escueta programación que dejó el señor Sánchez Ramos (exconcejal de Cultura) no se contemplaba este escenario», abundó. En un futuro, el equipo de gobierno apuesta por el traslado a La Ería.

Rayden amenaza con actuar

Por otra parte, el rapero Rayden se sumó ayer a las críticas de otros artistas como Rozalén por la anulación de sus conciertos, apalabrados por el anterior equipo de gobierno para San Mateo 2019. Este estaba previsto para 20 de septiembre, pero la coalición del Partido Popular y Ciudadanos no formalizó el contrato porque no había nada cerrado.

La decisión no sentó nada bien al cantante, que ayer amenazó en redes sociales con actuar en señal de protesta: «Decidme sitios con encanto para hacer un acústico en Oviedo y que tampoco molesten a otros conciertos pero que no esté alejado. Será sin micrófonos ni amplificadores», propuso a sus seguidores. Entre los lugares que le plantearon está la plaza de El Paraguas o El Campillín.