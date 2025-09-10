Festejos instala el Punto violeta en El Antiguo y el PSOE reclama otro en La Ería Oviedo se prepara para unas fiestas más accesibles y seguras y ofrecerá el pregón subtitulado en tiempo real

Raquel Fidalgo Oviedo Miércoles, 10 de septiembre 2025, 20:48 Comenta Compartir

Unas fiestas de San Mateo más inclusivas y seguras, según anunciaron las concejalas María Velasco y Covadonga Díaz, con subtitulación en tiempo real del ... pregón municipal, que se proyectará en una pantalla instalada en la plaza del Ayuntamiento de Oviedo. Irene González, de Apada, explicó la relevancia de esta medida: «Cuando pensamos en discapacidad, se nos vienen a la cabeza otras antes que la auditiva, pero las personas con dificultades auditivas no tienen un buen acceso al pregón en un entorno ruidoso». Además también se instalará el Punto violeta ubicado en la calle Eusebio González Abascal que ofrecerá información, asistencia y acompañamiento a las mujeres. Este año se promocionará la app 'OVID Seguro' y la «señal de socorro» como novedad gráfica. Además, el Plan Municipal sobre Drogas instalará un punto de sensibilización juvenil en La Ería durante los conciertos de Sebastián Yatra y Omar Montes.

Por su parte, la concejala socialista Marisa Ponga instó al equipo de gobierno a instalar un «segundo punto violeta real» en La Ería, con personal formado. Consideró que el único dispositivo previsto en la plaza de la Catedral «resulta claramente insuficiente ante la dispersión de actividades festivas» y tildó el «punto de sensibilización» anunciado para La Ería como un «intento de escurrir el bulto» al estar limitado a solo dos días. El PSOE también advierte que no basta con mensajes ambiguos o hablar de «punto de respeto»; el punto violeta debe identificarse claramente como un recurso contra la violencia sexual.

