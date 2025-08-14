El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Covadonga Díaz y José Castellano, ayer en el estand de Oviedo de la Feria de Muestras. Arnaldo García
Cultura en Oviedo: del 29 al 31 de agosto

El festival LINK llega a Oviedo con una apuesta por los lenguajes artísticos de vanguardia

Dos naves de la fábrica de la Vega acogerán un gran número de experiencias culturales insólitas del 29 al 31 de este mes

Rafael Francés

Rafael Francés

Oviedo

Jueves, 14 de agosto 2025, 19:18

Las experiencias artísticas insólitas vuelven a la fábrica de la Vega del 29 al 31 de agosto. Así lo anunció ayer la concejala de Festejos, Covadonga Díaz, en sustitución del concejal de Cultura, David Álvarez, en el estand de la Feria Internacional de Muestras de Asturias (FIDMA) durante la presentación de LINK, la sexta edición del Circuito de Experiencias Culturales Insólitas de Oviedo, que se celebrará en la Fábrica de Armas de La Vega. La presentación corrió a cargo de la propia edil junto al director artístico del certamen José Castellano.

Covadonga Díaz destacó la importancia de LINK en el calendario cultural ovetense, porque «refuerza la oferta que va a dar la candidatura de Oviedo a Capital Europea de la Cultura 2031. Cada edición de LINK teje un mapa secreto de actividades que sólo se revelan a quienes se atreven a explorarlo. Nuestro objetivo es seguir apostando por la cultura en todas sus variantes, tender puentes entre disciplinas y abrir ventanas a lo desconocido. Para ello, LINK es el punto de conexión entre la curiosidad y la experiencia y entre quienes crean y quienes buscan sorprenderse».

Castellano desglosó el programa y especificó que, «este año utilizaremos dos naves, la de Almacén y Utillaje». Describió LINK como «un espacio de encuentro de lenguajes artísticos avanzados vinculados a las nuevas tecnologías, una manera de mostrar lo que se está haciendo ahora mismo en España, en Europa y en el mundo. Vamos a tener este año dos instalaciones audiovisuales de gran formato, son proyecciones de vídeo con audio creado, es proceso para esas instalaciones».

Castellano aclaró que «todas las actividades son gratuitas, la limitación nos la da el número de dispositivos, que para que no se formen colas lo que hacemos es que la gente se pueda apuntar de manera gratuita en la propia Fábrica para las diferentes sesiones.

La oferta de instalaciones audiovisuales incluye LifeForm de Herman Kolgen, artista multidisciplinar cuyos trabajos se han presentado en la Bienal de Venecia, Ars Electrónica, Transmediale de Berlín o London BFJ. La propuesta instalativa se completa con Hint del colectivo SPIME.IM y el artista Akasha.

Esta sexta edición supone una gran apuesta porque los lenguajes artísticos de vanguardia tengan una presencia destacada en la oferta cultural de la capital asturiana, compartiendo cartel con programas musicales, artísticos, teatrales y cinematográficos.

