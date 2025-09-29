El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Sebastián Yatra, en La Ería. Mario Rojas

El PSOE de Oviedo asegura que «el modelo de fiestas de San Mateo de Canteli no funciona»

«Si las fiestas han sido tan buenas como dice el alcalde, ¿por qué anuncia que va a cambiar por tercera vez desde que es regidor el modelo de conciertos?», se pregunta Fernández Llaneza

R. F.

Oviedo

Lunes, 29 de septiembre 2025, 20:21

Los socialistas ovetenses andan con la mosca detrás de la oreja con las fiestas de San Mateo y se muestran sorprendidos por las declaraciones ... del alcalde de Oviedo, Alfredo Canteli, de trasladar los conciertos festivos en 2027 desde La Ería al Palacio de los Deportes. «Si las fiestas han sido tan buenas como dice Canteli, ¿por qué anuncia que va a cambiar por tercera vez desde que es alcalde el modelo de conciertos? La respuesta es sencilla, porque el 'modelo Canteli' no funciona», explicó Fernández Llaneza, y mostró su perplejidad ante el anuncio del primer edil de que para las fiestas de 2027, «en las que primero habrá que ver si sigue siendo alcalde, se llevará los conciertos al Palacio de los Deportes, pero seguirán siendo de pago».

