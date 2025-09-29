El PSOE de Oviedo asegura que «el modelo de fiestas de San Mateo de Canteli no funciona» «Si las fiestas han sido tan buenas como dice el alcalde, ¿por qué anuncia que va a cambiar por tercera vez desde que es regidor el modelo de conciertos?», se pregunta Fernández Llaneza

R. F. Oviedo Lunes, 29 de septiembre 2025, 20:21 Comenta Compartir

Los socialistas ovetenses andan con la mosca detrás de la oreja con las fiestas de San Mateo y se muestran sorprendidos por las declaraciones ... del alcalde de Oviedo, Alfredo Canteli, de trasladar los conciertos festivos en 2027 desde La Ería al Palacio de los Deportes. «Si las fiestas han sido tan buenas como dice Canteli, ¿por qué anuncia que va a cambiar por tercera vez desde que es alcalde el modelo de conciertos? La respuesta es sencilla, porque el 'modelo Canteli' no funciona», explicó Fernández Llaneza, y mostró su perplejidad ante el anuncio del primer edil de que para las fiestas de 2027, «en las que primero habrá que ver si sigue siendo alcalde, se llevará los conciertos al Palacio de los Deportes, pero seguirán siendo de pago».

Para el portavoz socialista, el modelo de fiestas de Canteli es «privatizado, aburrido y fracasado», pensado más para determinados promotores y hosteleros que para la gente de Oviedo se divierta. Noticia relacionada El Ayuntamiento de Oviedo estudia reubicar los conciertos de San Mateo y «hacer menos, pero mejores» Ironizó sobre un aspecto de las declaraciones del primer edil que prueba «la visión de futuro de Canteli, pues sin que haya habido ninguna licitación ni procedimiento de contratación, ya sabe que va a entregar la gestión del Palacio de los Deportes, en el que los y las ovetenses han invertido 27 millones de euros, a una empresa concreta y nos la anuncia: WiZink».

