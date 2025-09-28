El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

El alcalde, Alfredo Canteli, con gafas de sol, junto a su mujer, Mario Arias, Sonsoles Peralta y Leticia González. J. C. Román

El Ayuntamiento de Oviedo estudia reubicar los conciertos de San Mateo y «hacer menos, pero mejores»

El alcalde sostiene que los recitales en la plaza de la Catedral eran una «aberración» y considera llevarlos al Palacio de los Deportes en 2027

Raquel Fidalgo

Raquel Fidalgo

Oviedo

Domingo, 28 de septiembre 2025, 18:59

Las fiestas de San Mateo 2025 han echado el telón con la tradicional romería del Cristo de las Cadenas y el alcalde de Oviedo ... , Alfredo Canteli, ya ha puesto sobre la mesa sus planes y reflexiones para el futuro de los festejos. Durante el habitual brindis con vino de Oporto tras la misa dominical, a la que asistieron ediles del PP, Vox y la concejala no adscrita, Canteli esbozó una ambiciosa visión que incluye un cambio significativo en la ubicación y la cantidad de los grandes conciertos y un rotundo rechazo al regreso de los tradicionales chiringuitos. Y es que la actual localización de La Ería, en el aparcamiento del estadio de fútbol Carlos Tartiere, para la celebración de los recitales tienen fecha de caducidad, o al menos así lo indicó el primer edil.

