El Ayuntamiento de Oviedo estudia reubicar los conciertos de San Mateo y «hacer menos, pero mejores»

Las fiestas de San Mateo 2025 han echado el telón con la tradicional romería del Cristo de las Cadenas y el alcalde de Oviedo ... , Alfredo Canteli, ya ha puesto sobre la mesa sus planes y reflexiones para el futuro de los festejos. Durante el habitual brindis con vino de Oporto tras la misa dominical, a la que asistieron ediles del PP, Vox y la concejala no adscrita, Canteli esbozó una ambiciosa visión que incluye un cambio significativo en la ubicación y la cantidad de los grandes conciertos y un rotundo rechazo al regreso de los tradicionales chiringuitos. Y es que la actual localización de La Ería, en el aparcamiento del estadio de fútbol Carlos Tartiere, para la celebración de los recitales tienen fecha de caducidad, o al menos así lo indicó el primer edil.

Canteli confirmó que «las carpas están contratadas hasta 2026», lo que significa que el recinto de La Ería acogerá los conciertos el próximo año. Sin embargo, a partir de 2027 el Ayuntamiento estudia seriamente trasladar la programación musical de gran formato al Palacio de los Deportes. «El contrato con el WiZink incluye la celebración de diez recitales, pero al margen se puede hacer San Mateo», adelantó Canteli, abriendo la puerta a un nuevo escenario para los eventos musicales más multitudinarios.

Esta decisión se enmarca en la filosofía de «hacer menos conciertos, pero mejores». El alcalde reconoció que los conciertos de lunes, martes y miércoles son «días difíciles y el dinero cuesta», sugiriendo una posible reducción en el número de actuaciones para concentrar el presupuesto en artistas de mayor calado.

Lo que sí dejó claro el regidor es que la plaza de la Catedral no volverá a ser escenario de conciertos masivos. «Era una aberración», sentenció, esgrimiendo argumentos de seguridad y conservación del patrimonio. «Si cae una cerilla, puede provocar un incendio en la Catedral y se producirían muertos. No hay calles de evacuación», afirmó. Además, cuestionó el impacto del volumen de la música en la Sancta Ovetensis: «Yo creo que no es bueno ese volumen para la Catedral ni la aglomeración de gente en ese lugar», dijo tajante. A lo que agregó que «siendo yo alcalde los conciertos nunca van a volver a la Catedral».

Otro punto innegociable para el regidor es el modelo de los chiringuitos. «Yo dije antes de las elecciones que era un modelo que no me gustaba y que si ganábamos las elecciones, lo íbamos a cambiar», recordó, refiriéndose a las casetas implantadas hace cuatro años como «un apoyo claro a la hostelería». Su postura es firme: «Los partidos políticos siempre sobrevivieron pagando unas cuotas, no comiendo y bebiendo gratis en las fiestas de San Mateo. Eso no volverá siendo alcalde».

Balance y críticas

Pese a las aglomeraciones, Canteli hizo un balance positivo de las fiestas recién concluidas, destacando que se «desenvolvieron sin ningún tipo de incidente, algo que es difícil de conseguir». Comparó la afluencia de público en la calle San Francisco con la de Preciados en Madrid, afirmando que «ya quisiera Preciados estar como estaba San Francisco. Vino la lluvia y estropeó la tarde, pero es el Oviedo que yo quiero; gente en la calle y consumiendo».

No obstante, no todo fueron elogios. Sonsoles Peralta, portavoz de Vox, también presente en la misa, criticó la «ceguera» del alcalde. «A la gente no le han gustado sus fiestas de San Mateo», espetó, y añadió a renglón seguido que «es el momento de evolucionar y nadie le está pidiendo que vuelvan los chiringuitos de toda la vida». La edil de Vox sugirió revisar las bases de concesión de las casetas, denunciando que asociaciones como la de las peñas del Oviedo (Aparo) se han quedado fuera del sorteo y que el actual modelo sigue estando «politizado» por «grupos de extrema izquierda a pesar de que Canteli piensa que los chiringuitos estaban politizados y al final las fiestas de San Mateo se han politizado usándolas como pancarta ideológica».

La jornada no solo fue escenario de debates políticos, sino también de un conmovedor gesto de solidaridad. Entre los asistentes se encontraba Ana Piera, acompañada de su hijo Javi, de 'El Ángel de Javi'. El tradicional vermú que siguió a la misa tuvo un carácter benéfico, destinándose íntegramente todo lo recaudado a la asociación para financiar el tratamiento de su enfermedad. Con emoción, Ana Piera hizo un urgente llamamiento: «Nos queda un millón de euros por conseguir y estoy agobiada porque tener el tratamiento y la terapia y no poder ponérsela me mata. Javi tiene todo bien y si se la conseguimos poner rápido se la podríamos revertir».

Ya en el parque del Truébano, la romería continuó como manda la tradición. De culete en culete, con algo para comer y juegos para los más pequeños.