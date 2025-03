La Fiscalía sostiene que David Carragal falleció por el impacto contra la acera tras una patada «brutal»

E. C.

«Brutal y desproporcionada», pero no la causa directa de la muerte. Así fue la patada que le propinó el futbolista llanisco de 18 años, Jorge Cue, a David Carragal, el maestro pixueto de 33 años que falleció al no superar las graves heridas sufridas tras una fuerte agresión en la jornada de fin de fiestas de La Florida el pasado 11 de junio. Es la versión de la Fiscalía del Principado de Asturias, que aseguró ayer que la muerte del profesor «fue causada por el impacto contra el suelo» después de recibir «de forma sorpresiva una patada en la parte derecha de la cabeza que le hizo caer y golpearse violentamente».

Según el Ministeiro Fiscal, Cue, que permanece desde entonces en la cárcel de Asturias de forma provisional como presunto autor material de los hechos, no tenía intención de matar al maestro. No obstante, «asumió el riesgo de que la patada le causara la muerte», matizó la fiscal. Lo hizo, a puerta cerrada, ante la juez del Juzgado de Instrucción número 4 de Oviedo, durante el traslado de los hechos imputados al futbolista llanisco, que declaró por videoconferencia.

Carragal falleció el 17 de junio. El informe preliminar de la autopsia reveló entonces que el pixueto recibió un golpe en la cabeza y después sufrió otro al caer contra el pavimento. Cuál de los dos le produjo las graves fracturas craneales que presentaba es lo que aún hoy discuten las partes. Según el relato de la acusación particular, fue «la patada y no la caída» la que causó las heridas, afirmó el abogado de la familia, Ángel Luis Bernal del Castillo. «Si es así, y aunque no lo fuera», abundó el letrado, «a efectos penales sería lo mismo, porque estamos hablando de un homicidio doloso, cuando menos por dolo eventual», sentenció.

La acusación particular culpa a Cue de homicidio dolosos, y la defensa dice «que no es el autor material de los hechos»

Para demostrarlo, Bernal ha acreditado dos informes suscritos por un catedrático y un profesor titular de Medicina Legal y Forense de la Universidad Complutense de Madrid, que se suman al criterio del médico que atendió a la víctima en el HUCA. Tras aquella fatídica noche, Carragal permaneció seis días en el Hospital luchando por su vida, pero no logró superar sus heridas. El día de su muerte, Cue y los dos amigos que le acompañaron durante la supuesta paliza se entregaron y reconocieron, en dependencias policiales, que el futbolista había lanzado una patada, pero que no sabía dónde había impactado. «Jorge Cue se preparó siendo jugador de fútbol, zurdo y lateral, para darle una patada en la cabeza. La dirigió e impactó», explicó Bernal.

Jurado popular

Por eso, continuó, «este delito debe ser juzgado por un jurado popular, porque es un homicidio intencional, con dolo directo o eventual», aclaró. Y es que, tal como avanzó este diario, que la Audiencia acoja un juicio con un tribunal popular echaría por tierra la petición de la defensa, que primero solicitaba una acusación por homicidio imprudente, al entender que Carragal falleció por el golpe en la cabeza contra el suelo y no por la patada.

Ayer, el abogado de los tres jóvenes cambió su versión inicial y pidió el sobreseimiento de la causa y la libertad para el llanisco, alegando que Jorge Cue «no es autor material de los hechos» y que en todo caso todo vino derivado de una «imprudencia». Su primera versión aseguraba que el joven «había lanzado una patada al aire».

