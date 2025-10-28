Francisco J. Riberas, Xandra Falco y Alejandra Salinas, nuevos Nuncios Ovetenses

A. A. Oviedo Martes, 28 de octubre 2025, 20:24 Comenta Compartir

El empresario y presidente ejecutivo de Gestamp, Francisco J. Riberas; la presidenta del Círculo Fortuny, Xandra Falco, y la presidenta de la Fundación Contemplare, Alejandra Salinas, recibirán durante el mediodía de este miércoles en la plaza del Fontán, frente al palacio del Marqués de San Félix, los títulos de Nuncios Ovetenses en la segunda edición del evento. Un homenaje que busca rescatar la tradición de beber del caño como un signo de humildad y de pertenencia a Oviedo.

Tras este primer paso, a eso de las 12.30 horas, los premiados se dirigirán al Ayuntamiento, donde el alcalde, Alfredo Canteli, les impondrá los distintivos. Se trata de una medalla conmemorativa fabricada a mano en los talleres de la Joyería Quirós y un pergamino escrito también a mano. Una hora después, a eso de la una y media de la tarde, se dará por finalizado el acto.

El título de Nuncio Ovetense está promovido por la revista 'Vivir Oviedo' en colaboración con el Ayuntamiento y patrocinado por la citada joyería, Caja Rural e Inter Protección. Se promueve para reconocer a aquellas personalidades de renombre, no asturianas, y que desde su cariño a Oviedo han demostrado su intención de pertenencia. La característica de nuncio obliga a los premiados a la embajada de la capital en sus ciudades de origen.