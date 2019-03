La Fundación Gustavo Bueno cierra sus puertas a cal y canto a Rubén Rosón 01:32 El concejal de Economía, Rubén Rosón, ante la verja del palacete Miñor, sede de la Fundación Gustavo Bueno, en la Avenida de Galicia. / MARIO ROJAS Ningún representante recibe al edil, que regresó al palacete acompañado de la Policía Local ALBERTO ARCE OVIEDO. Martes, 19 marzo 2019, 03:14

Con la puerta en las narices. Así se ha quedado el concejal de Economía, Rubén Rosón, tras su segunda visita infructuosa a las instalaciones de la Fundación Gustavo Bueno, en el palacete Pedro Miñor de la avenida de Galicia. Acudió en esta ocasión acompañado de una agente de paisano de la Policía Local, para entregar un documento de los espacios que necesita el Ayuntamiento para desarrollar el nuevo servicio de laboratorio de fabricación de ideas, FabLab, y nidos de empresas, planteados desde el área de Rosón. Sin embargo, tras seis llamadas al timbre, ninguno de los responsables de la institución salió en su encuentro.

«No es de recibo que no dejen entrar a un cargo público a visitar unas instalaciones municipales y que estas permanezcan cerradas un lunes a la una y media de la tarde. Entiendo que el comportamiento de la Fundación Gustavo Bueno no es el correcto; no están respetando al Ayuntamiento de Oviedo, tienen muy poco respeto hacia la democracia», declaró Rosón. Y añadió, además, que «esconderse detrás de unos muros municipales y no dejar pasar a la población es lo peor que pueden hacer. ¡Esto es algo inédito!», exclamó.

La entrega del documento la hizo el edil por el menos oficial de los cauces no administrativos: por debajo de la puerta. Se trata de un texto en el que se fija el calendario de implantación del nuevo servicio de innovación empresarial y en el que se exponen las necesidades de espacio que tiene el Ayuntamiento. La previsión, de hasta 1.300 metros cuadrados, se distribuye entre el nuevo FabLab (de 150 a 200 metros cuadrados), los nidos de consolidación empresarial (de 300 a 500 metros cuadrados), el servicio de acompañamiento empresarial (de 50 a 100 metros cuadrados), el espacio de 'coworking' municipal (de 200 a 300 metros cuadrados) y los espacios para taquillas y almacén (de 100 a 200 metros cuadrados). Todo ello con una inauguración prevista para el próximo mes de octubre. Rosón también avanzó que hoy mismo se entregará a los responsables de la entidad de manera oficial.

01:32 Vídeo.

La agente, vestida de paisano, permaneció en todo momento ante la puerta principal del palacete, en el exterior del recinto. Gustavo Bueno Sánchez, presidente de la fundación, puso en duda su presencia. «Sospechamos que esa funcionaria iba a título particular acompañando al concejal», auguró. Desde el área de Seguridad Ciudadana, el concejal Ricardo Fernández, aclaró que la agente «no estaba allí para acompañarlo, sino para comprobar que no se registrasen incidencias de algún tipo». En palabras del concejal de Somos, «la Policía Local nos acompañó para observar qué sucede». No obstante, según fuentes de la Central Sindical Independiente de Funcionarios (CSIF-SAS), la agente solo acudió a las instalaciones para «prestar auxilio» a Rosón en el que caso de que fuese necesario, y no para acompañarle al interior, pues es algo que «no entra dentro de sus funciones».

La oposición, desde su lado, no se tomó la negativa de la fundación a recibir a un representante electo del mismo modo. Así lo expresó el portavoz del grupo municipal de Ciudadanos, Luis Pacho, al afirmar que «nos parece que hay cosas bastante más importantes que resolver en Oviedo que el desahucio exprés de la Fundación Gustavo Bueno a un mes de que expire el mandato». «Somos está montando su circo una vez más y sus propios socios de gobierno le dan la espalda».

Pacho concluyó que este es un asunto que «deberá abordar con calma» la corporación que salga de las urnas en los próximos comicios. Máxime, según sus palabras, cuando «hay una ordenanza de ocupación de locales en ciernes».

Más crítico con el representante de la formación morada fue el hijo del ilustre filósofo. «Si este señor quiere ir de visita, que vaya y que lo comunique; y si quiere entregar algo, que lo entregue por el procedimiento administrativo», clamó Bueno Sánchez momentos antes de tachar de «fantasía» la iniciativa del munícipe. «Cada vez tengo una mayor impresión de que Rubén Rosón está actuando por libre al margen del resto de concejales del equipo de gobierno y del propio alcalde de la Corporación. Ya ha quedado a las claras que esto no es sino un movimiento electoral de un partido político en estado de descomposición», enfatizó con seguridad.

Aun así, dos agentes de la Policía Nacional se presentaron ayer, a las cinco de la tarde, en las dependencias de la institución filosófica para identificar a los responsables que durante el mediodía del pasado viernes impidieron el paso del concejal a las instalaciones del palacete y sobre los que hay, por ello y por supuestas vejaciones hacia el edil, una denuncia interpuesta. Ambos, el secretario de la fundación, Tomás García López; y el secretario de su consejo asesor, el jurista José María Fernández, 'Chema', accedieron a las demandas de los policías. «Esa denuncia nos trae al fresco. Si llega a un juez, será este el que la archive», sentenció el presidente. Rubén Rosón, como había advertido previamente, comunicó a las autoridades policiales lo sucedido tras el encuentro, como así le habían recomendado, según sus palabras, momentos antes de la visita.

Apoyo en las redes

Mientras tanto, las redes arden en apoyo de la Fundación Gustavo Bueno. Y es que, al vídeo viral que ya publicó anteayer este diario en el que casi medio centenar de personas aparecen mostrando su apoyo a la institución bajo el lema 'Más Platón, y menos Rosón', hay que sumarle un segundo realizado por el teórico de la literatura y profesor en la Universidad de Vigo, Jesús G. Maestro, que ofreció, además, una conferencia ayer en el salón de actos del palacete. En la secuencia, con varios miles de visualizaciones, se escuchan sentencias como «cuando un político actúa como un enemigo de la libertad, debe exigírsele que dimita inmediatamente y para siempre».