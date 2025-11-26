El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Pedro Caramés, Alfredo García Quintana y Moisés Pulido. A. O.

Gascona acogerá unas jornadas de producción ecológica del 5 al 8 de diciembre

Los restaurantes ofrecerán platos y sidra ecológica, 'rascas' a los clientes para sortear comidas y cenas y no faltará un mercado

R. Fidalgo

Oviedo

Miércoles, 26 de noviembre 2025, 20:17

Comenta

La calle Gascona de Oviedo acogerá del 5 al 8 de diciembre las I Jornadas gastronómicas de la producción ecológica asturiana, un evento organizado por la Asociación de Sidrerías de Gascona y el Consejo de la Producción Agraria Ecológica (COPAE). El concejal de Hostelería y Turismo, Alfredo García Quintana, explicó que esta iniciativa busca poner en valor la cocina local, la salud alimentaria y la defensa del medio rural y la economía circular aprovechando la afluencia del puente de la Constitución.

Los restaurantes del Bulevar de la Sidra ofrecerán platos y sidra ecológica y entregarán «rascas» a los clientes para sortear comidas y cenas. La oferta gastronómica se complementará durante el fin de semana con un mercado de productos asturianos ecológicos situado cerca del emblemático tonel, así como con talleres infantiles diseñados para acercar la sostenibilidad a los más pequeños. Gascona busca ser un escaparate del sector primario y de la «despensa natural» de Asturias.

