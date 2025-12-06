Gascona saca a la calle los mejores productos El Bulevar de la Sidra acoge un mercadillo ecológico con lo mejor de la despensa asturiana en el seno de sus jornadas gastronómicas

A. A. Oviedo Sábado, 6 de diciembre 2025, 19:44

Buen tiempo, puente y Gascona suelen ser tres elementos que suponen un éxito casi asegurado. Así ocurrió este sábado durante la celebración de la primera de las dos jornadas consecutivas del mercadillo ecológico que organiza el colectivo chigrero del Bulevar de la Sidra dentro de las Jornadas Gastronómicas de la Producción Ecológica Asturiana en Oviedo. En total, quince puestos ofrecieron lo mejor de la despensa regional a locales y visitantes, que llenaron la calle para adquirir algunos productos y, de paso, tomar unos culines del codiciado brebaje asturiano.

El mercado concluirá este domingo, pero las jornadas gastronómicas se prolongarán hasta mañana. Todas las sidrerías participantes, una quincena, ofrecerán platos especiales elaborados con productos ecológicos de Asturias, además de sidra certificada por el Copae.

Con cada consumición, los clientes recibirán un rasca para participar en el sorteo de cenas y comidas en los establecimientos participantes, valoradas en más de mil euros, hasta agotar existencias. Como complemento se realizarán catas de sidra ecológicas, maridajes guiados de quesos y sidra, exhibiciones culinarias, actividades infantiles y también pasacalles musicales.

La Asociación de Hosteleros de la calle Gascona continúa así llenando el calendario de actividades, con celebraciones puntuales a sumar a sus citas más multitudinarias como la Preba de la sidra.