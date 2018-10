Gespol conservaba información sobre contratos de las emisoras de la Policía Un agente de la UDEF se sube al coche tras registrar el pasado 3 de julio el Ayuntamiento de Oviedo. / PABLO LORENZANA 'El Patatero' exculpó al comisario José Manuel López en su declaración por la 'operación Enredadera': «Le ofrecí el programa y no me lo compró» JUAN CARLOS ABAD OVIEDO. Martes, 2 octubre 2018, 02:22

Aplicaciones Gespol S.L., principal mercantil investigada en la 'operación Enredadera', conservaba dossieres de precios de las licitaciones públicas del Ayuntamiento de Oviedo y, en concreto, el de las emisoras de la Policía Local. Así se desprende de las nuevas partes del sumario a las que ha tenido acceso este diario en las que obran las detenciones y registros que acometió la Unidad de Delitos Económicos y Financieros (UDEF) el pasado 3 de julio. José Alberto Regodón, uno de los empresarios que junto a su hermano Jesús Carlos, supuestamente, amañaba concursos para su empresa, guardaba en su despacho de la calle Fray Junípero Serra de Barcelona una carpeta con información acerca del Consistorio ovetense.

En el atestado policial los agentes reseñaron que encontraron un dossier que llevaba por título 'Bilbomática, Consultoría e Ingeniería de Software' que contenía «diversas anotaciones manuscritas» y «cinco folios, uno de ellos correspondiente al mantenimiento de la Red TETRA de Oviedo» así como un «cuadro de precios Oviedo sin IVA».

La red TETRA es un estándar de sistema móvil digital de radio utilizado actualmente por la Policía Local y cuyo mantenimiento como respaldo al nuevo sistema a implantar fue motivo de conflicto en la licitación del contrato de emisoras. Un concurso impugnado por una de las mercantiles que presentaron propuestas y que fue paralizado por dos vías, la administrativa y por Fiscalía, aunque esta no advirtió nada extraño. Y un concurso motivo de distanciamiento entre uno de los conseguidores de la trama, Ángel Luis García 'El Patatero', y el exjefe de la Policía Local, José Manuel López, ambos investigados en la causa.

En las conversaciones intervenidas por Sitel, se advierte como 'El Patatero' cree que la adjudicación va a ser para una UTE formada por Gespol y Utebo, dos mercantiles que controla, gracias a «16 puntos a conocer 'a dedo'». Sin embargo, fue excluida por los técnicos municipales y el propio responsable del contrato, el subinspector del servicio técnico de la Policía Local, J. M. C. A., también investigado. Las cuatro empresas que pasaron el corte fueron Cabielles, Eagle Eye, AERCO y Alumbrados Viarios (Aluvisa).

'El Patatero' creerá entonces que López le traiciona por su exsocio, representante de Aluvisa -actual concesionaria del mantenimiento de la red semafórica-, pero no fue así tampoco. AERCO, en último término, acabó ganando la licitación pese a que a día de hoy el contrato está por recepcionar.

De ahí los reproches entre conseguidor y comisario que saltan ahora de las escuchas sobre la primera declaración que prestó 'El Patatero' en sede judicial. «A José Manuel López le conozco como jefe de la Policía de Oviedo», reza el acta de la declaración prestada por el empresario el 5 de julio. «Hace más de 10 años que nos conocemos. Pero no es amigo, estoy enfadado con él porque siendo comercial de Gespol le ofrecí el programa y no me lo compró», agrega 'El Patatero' a rengón seguido y antes de reconocer que tuvo al exjefe de bomberos, José Manuel Torres, como empleado «durante un mes».

Una declaración coincidente con las grabaciones en las que el propio Torres alardea del pago de 1.500 euros como conseguidor para la trama. De hecho, 'El Patatero' llega a decir en otra ocasión que «están en el despacho -López y Torres- redactando los pliegos» y que a la próxima licitación en Oviedo subirán desde Madrid con «papel y lápiz». Algo que contrasta con sus palabras ante el Fiscal. Esos «16 puntos 'a dedo'» tornan en «un farol». «Torres no sabía nada del pliego» y, a la pregunta de si José Manuel le dio un borrador de las prescripciones contesta que «no» antes de negar que «morder la mano que te da de comer» implique pagos al comisario. «A José Manuel le ofrecí Gespol, nada más», concluye.