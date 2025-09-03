El gobierno local rechaza de nuevo que Oviedo sea zona tensionada en vivienda

Tanto el PSOE como Izquierda Unida mostraron con iniciativas, aunque ninguna salió adelante, su preocupación por los precios de la vivienda en Oviedo, ... con una subida del 13% en el alquiler en el último año. Los socialistas intentaron arrancar un compromiso al gobierno local para que inste al Principado a declarar la ciudad zona tensionada en la primera fase, pero el concejal de Planeamiento y Gestión Urbanística, Nacho Cuesta, advirtió de que «no vamos a solicitarlo en ningún caso, lo hemos dicho y lo seguimos sosteniendo». El gobierno local considera que una de las medidas es impulsar la vivienda pública. De hecho, esto sirvió al alcalde, Alfredo Canteli, para lanzar un reproche: «Si el Gobierno de Pedro Sánchez hubiera cumplido el compromiso de hace tres años de hacer 200.000 viviendas no estaríamos en esta situación ahora».

Además de este asunto, el Pleno sacó adelante otros. Por un lado, la aprobación inicial de una modificación inicial del Plan General de Ordenación para ampliar la cantera de Arcelor en el Naranco, que crecerá en casi seis hectáreas a cambio de proteger varias parcelas en La Güeñaz y Nozalicos.

El Pleno municipal autorizó también una modificación presupuestaria mediante suplemento de crédito por 171.940 euros, financiado con bajas por anulación, en el marco del Plan de Sostenibilidad Turística en Destino 'Oviedo, origen del Camino', subvencionado por el Principado de Asturias y con financiación europea a través de los fondos Next Generation. Esto sirvió al concejal de Turismo, Alfredo García Quintana, para sacar pecho por los datos turísticos de la capital: «Oviedo está viviendo la mejor etapa de su historia; lidera el turismo en Asturias», indicó.

Igualmente se aprobó una subvención nominativa al Real Oviedo de 144.540 euros para reparar cubiertas en el Carlos Tartiere.