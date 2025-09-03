El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Una vivienda en venta en OViedo M. Rojas

El gobierno local rechaza de nuevo que Oviedo sea zona tensionada en vivienda

Autoriza modificar el PGO para la ampliación de la cantera de Arcelor en el Naranco

Susana Neira

Susana Neira

Oviedo

Miércoles, 3 de septiembre 2025, 07:23

Tanto el PSOE como Izquierda Unida mostraron con iniciativas, aunque ninguna salió adelante, su preocupación por los precios de la vivienda en Oviedo, ... con una subida del 13% en el alquiler en el último año. Los socialistas intentaron arrancar un compromiso al gobierno local para que inste al Principado a declarar la ciudad zona tensionada en la primera fase, pero el concejal de Planeamiento y Gestión Urbanística, Nacho Cuesta, advirtió de que «no vamos a solicitarlo en ningún caso, lo hemos dicho y lo seguimos sosteniendo». El gobierno local considera que una de las medidas es impulsar la vivienda pública. De hecho, esto sirvió al alcalde, Alfredo Canteli, para lanzar un reproche: «Si el Gobierno de Pedro Sánchez hubiera cumplido el compromiso de hace tres años de hacer 200.000 viviendas no estaríamos en esta situación ahora».

