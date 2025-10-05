El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
EL COMERCIO estrena un nuevo canal dedicado a las mascotas
Pablo Nosti
El perfil... Luis Tuero Fernández

Un hombre de basket que se metió a abogado

Considerado. Una vida marcada por el colegio San Ignacio, la carrera de Derecho, la familia, el baloncesto y la montaña. Muy activo, penalista, directivo del Oviedo Club Baloncesto y católico practicante; aunque parece despistado no pierde detalle de lo que ocurre en el mundo

Rafael Francés

Rafael Francés

Oviedo

Domingo, 5 de octubre 2025, 02:00

Comenta

Irónico, abogado, pleiteador, deportista, nervioso aunque sabe contenerse, hiperactivo, enamorado del baloncesto, padre de familia. «Católico practicante» y muy vinculado al colegio San Ignacio desde ... que comenzó en el colegio allá por el año... bueno, el colegio estaba en la calle Cervantes así que mejor no calcular».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un motorista, herido al ser arrollado por un coche en Gijón
  2. 2 Rescatan a una mujer de avanzada edad que quedó atrapada por las llamas en el incendio de Cangas del Narcea
  3. 3 Espectacular puesta de sol naranja sobre Gijón
  4. 4 El hombre que decapitó a su padre en Ribera de Arriba y lanzó su cabeza a los coches será juzgado por un jurado popular
  5. 5 Asturias vuelve a celebrar un premio de la Lotería Nacional
  6. 6 Un hostelero avilesino se hace con la cafetería del Complejo Deportivo Avilés
  7. 7 Un año y medio de cárcel para un menor por dejar en coma a un hombre en Gijón
  8. 8 Muere un joven tiroteado en la terraza de una cafetería de Marbella
  9. 9 El brutal vídeo de un encierro en Valladolid: atropella a una vaquilla con un quad
  10. 10 Cancelado un vuelo de Asturias a Madrid por «un problema técnico»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Un hombre de basket que se metió a abogado

Un hombre de basket que se metió a abogado