Un hombre se enfrenta a 15 años de cárcel por mantener relaciones sexuales con una niña de 14 años La Fiscalía sostiene que le facilitó sustancias estupefacientes, tuvieron relaciones completas y que en dos ocasiones la menor se opuso

E. C. Oviedo Jueves, 9 de octubre 2025, 19:19

Visto para sentencia. Un hombre se enfrenta a 15 años de prisión, entre otras penas y medidas, por, presuntamente, mantener relaciones sexuales con una niña de 14 años, que era su pareja y con la que convivía. En dos ocasiones, las relaciones ocurrieron sin el consentimiento de la menor. Así lo solicita la Fiscalía Superior del Principado de Asturias. La vista oral tuvo lugar este jueves en la Sección Tercera de la Audiencia Provincial, en Oviedo.

El Ministerio Fiscal sostiene que el procesado, de 33 años, inició entre abril y junio de 2023 una relación de convivencia con la menor, en Oviedo y Gijón. Durante el tiempo que estuvo con la víctima, «y tras facilitarle sustancias probablemente estupefacientes, mantuvo con ella relaciones sexuales completas, en dos de las ocasiones con oposición de la menor».

La Fiscalía considera que los hechos son constitutivos de un delito continuado de agresión sexual y solicita que se imponga al procesado una pena de 15 años de prisión, inhabilitación absoluta durante el tiempo de la condena; prohibición de aproximarse a menos de 500 metros durante 20 años a la menor, a su domicilio, lugar de trabajo otro frecuentado por ella, aunque no se encuentre en ellos, y de comunicarse por cualquier medio durante el mismo periodo de tiempo.

La Fiscalía también le pide la medida de libertad vigilada, a cumplir con posterioridad a la pena privativa de libertad, durante 7 años; inhabilitación especial para el ejercicio de cualquier profesión, oficio o actividades, sean o no remuneradas, que con conlleven un contacto regular y directo con menores de edad, durante 20 años; e inhabilitación especial para el ejercicio de la patria potestad, tutela, curatela, guarda o acogimiento durante seis años. Y finalmente, el abono de las costas.

Indemnización

En concepto de responsabilidad civil, el Ministerio Fiscal solicita que el procesado indemnice a la menor con 20.000 euros, más los intereses.

Desde el mes de agosto de 2023, el investigado tiene prohibido aproximarse a ella a menos de 500 metros, como también comunicarse con ella por cualquier otro medio. Ahora aguarda la sentencia.