Homenaje al Cabo Noval, un «héroe de Oviedo y de España»

Con dos días de adelanto sobre la fecha concreta de la efeméride, el 28 de septiembre de 1909, el Regimiento de Infantería Príncipe número 3 rindió homenaje con un desfile y una ofrenda floral al Cabo Noval, «un héroe de Oviedo, de Asturias y de España», le ensalzó el coronel jefe del Regimiento, Jesús Manuel Martínez Victoria, que presidió el acto. Un reconocimiento que se hizo extensible a todos aquellos que dieron su vida por España.

El ovetense Luis Noval Ferrao, nacido el 15 de noviembre de 1887, era una «persona sencilla, asturiana, que hace 116 años dio su vida por la de sus compañeros en la guerra del Rif sin pedir nada a cambio». Esa noche, en el zoco el Had de Benisicar, en Melilla, le tocaba la vigilancia exterior del campamento. Hecho prisionero y utilizado en una emboscada, avisó a sus compañeros al grito de '¡Tirad sobre mí que es el enemigo! ¡Viva España!'. Meses después recibió la Cruz de segunda clase laureada de la Orden militar de San Fernando.

Martínez Victoria presidió un acto lleno de autoridades civiles y militares en la calle dedicada al cabo que se abrió con una sección de la Escuadra de Gastadores y la Banda de Música del Regimiento. Participaron igualmente la sección de Honores del Regimiento. Entre los asistentes, el comandante naval Luis Rodríguez Garaz; el director de la Residencia Militar de Gijón, el comandante Minervino Pérez González; el teniente coronel de la Plana del Regimiento, Fernando García de Bejar; la secretaria general de Delegación de Defensa, Andrea Pavón, o el concejal de Seguridad Ciudadana de Oviedo, José Ramón Prado.

Juan Carlos Román

El Regimiento de Infantería Príncipe número 3 tiene ahora el batallón San Quintín desplegado en Eslovaquia, «dando continuidad al primer relevo», según el coronel jefe. Para el 2026 no está previsto ningún despliegue, «aunque tal y como está la situación en el contexto internacional nunca se sabe». Este es el grupo más expedicional y el que más campañas militares tiene del ejército: «Tenemos que hacer gala de nuestra historia y estar preparados».