El hotel de la Reconquista renueva el seguro de sus obras de arte, valoradas en dos millones de euros

Es monumento nacional, el más alto exponente de la arquitectura barroca civil de la Asturias del siglo XVIII y Bien de Interés Cultural. No sólo ... por su impresionante fachada –recientemente saneada–, sino también por el patrimonio artístico que alberga en su interior. Hospedarse o dar un simple paseo por el hotel de la Reconquista de Oviedo representa una suerte de recorrido artístico aderezado por cuadros, tapices y mobiliario antiguo que, en términos capitales, puede decirse que alcanza los dos millones de euros. Todo un tesoro que recoge, en imágenes, el libro '50 aniversario Eurostars Hotel de la Reconquista', editado por Hotusa en el momento de la efeméride.

La valoración –en concreto, 1.986.700 euros– está «basada en precios aproximados del comercio actual del arte y las antigüedades elaboradas por peritos profesionales de compañía aseguradora de noviembre de 2003». Así se desprende del anexo de la licitación del contrato –por lotes– relativo a las pólizas de seguros de responsabilidad civil, que incluye el del seguro relacionado con todo tipo de riegos de pérdidas y daños materiales de los cuadros, tapices y mobiliario antiguo ubicados en el establecimiento –en este caso, adjudicado a Técnica Aseguradora Internacional–.

1.539.800 euros es el valor de las pinturas que atesora. Los murales de Joaquín Vaquero Palacios (1900-1998) destacan por su alto valor: 'La Montaña' (225.000 euros); 'La Mina' (175.000 euros); 'El Mar' (175.000 euros). Tres obras que son las mejoras valoradas en la relación de las pinturas que tiene el Reconquista. Aunque cuantitativamente, les separan decenas de miles de euros, no menos relevante, en términos económicos, figuran once óleos sobre lienzo; entre ellos: 'La fiesta del lago Enol' (valorado en 60.000 euros), 'A la siega en cofifio' (45.000 euros), o 'Comida campestre' (35.000 euros).

Son muchos los autores de renombre que embellecen las paredes del hotel. José Purón Soteres, Eugenio Tamayo, Julio Sanjurjo, Adolfo Bartolomé, José María Navascués, Ernest Lumsdem, José Van Genegen, Berdayos o Francisco Camilo.

En este 'museo' abierto a todos hay mucho más, Más de veinte tapices adornan sus paredes. Entre ellos, destaca uno del siglo XVII de terciopelo y seda con el escudo real de Carlos III (24.000 euros); el tapiz con el lema de la cacería de Paul de Vos (30.000 euros) o la pareja de obras con escenas de cartones de Goya, del siglo XX y procedentes de la Real Fábrica de Tapices de Madrid (18.000 euros).

En cuanto al mobiliario en sí destacan dos columnas barrocas de madera talladas con ramos de uvas (24.000 euros); dos columnas salomónicas de madera dorada y tallada con ramos de uvas (12.000); un mueble cabinet del siglo XIX (12.000 euros); el busto de Isabel II de bronce sobre pie de mármol, de Francisco Elías Vallejo (6.000 euros) o una arca asturiana del siglo XX con frente abatible y con escudos de Castilla y León, sobre dos banquillo de madera tallada (4.000); amén de una lámpara de cuerpo de 18 lubes (15.000) o un reloj 'Grand father' inglés (6.000), entre otras valiosas piezas.

Mientras el hotel, como debe ser se asegura, espera que llegue el próximo mes de noviembre –con el verano y la entrega de los Premios Princesa de Asturias ya transcurridos–, para afrontar la última fase de la rehabilitación del edificio–adjudicada por 3,3 millones de euros a la UTE Obras Generales del Norte y Taller de Ingeniería–, que finalizará en junio de 2026. Unas obras que, según explicaron este pasado mes de julio fuentes de Hoasa (Hostelería Asturiana), la empresa pública propietaria del emblemático edificio, completarán los trabajos de mejora de la envolvente, que actualmente se acercan al 65% de ejecución –también se han rehabilitado cubiertas y, entre otras cosas, el patio de la Reina ha recuperado el lustre–.