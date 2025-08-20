El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Un centenar de personas se concentra ante el área de Hospitalización del HUCA para pedir una sanidad pública inclusiva. Mario Rojas
Protesta en Oviedo

«Hoy levantamos la voz por mi hijo y por los que sufren abandono del sistema»

Más de un centenar de familias de personas con autismo se concentran a las puertas del HUCA para exigir una sanidad pública inclusiva

Raquel Fidalgo

Raquel Fidalgo

Oviedo

Miércoles, 20 de agosto 2025, 20:37

«La espera desespera», rezaba un cartel de las más de cien personas que ayer se concentraron silenciosamente –por respeto a las personas con TEA ... – a las puertas del Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA). Familias de niños con autismo se reunieron para exigir una atención médica inclusiva. El detonante de esta movilización fue la odisea personal de Esther Fernández y su hijo Pedro, de seis años. Un dolor de muelas se convirtió en una pesadilla.

