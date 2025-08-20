«Hoy levantamos la voz por mi hijo y por los que sufren abandono del sistema»

«La espera desespera», rezaba un cartel de las más de cien personas que ayer se concentraron silenciosamente –por respeto a las personas con TEA ... – a las puertas del Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA). Familias de niños con autismo se reunieron para exigir una atención médica inclusiva. El detonante de esta movilización fue la odisea personal de Esther Fernández y su hijo Pedro, de seis años. Un dolor de muelas se convirtió en una pesadilla.

«Hoy levantamos la voz por mi hijo y por todas las familias que sufren el abandono del sistema sanitario público en Asturias», afirmó esta al leer el manifiesto. Su calvario comenzó con un dolor que, ante la falta de una solución rápida, llevó al pequeño a autolesionarse por la angustia de no entender qué le pasaba. El caso de Pedro es solo la punta del iceberg. Por ello, un aplauso unánime retumbó frente al Hospital tras la lectura de las reivindicaciones de un colectivo «cada vez más numeroso y del que se desconoce hasta su número».

Las exigencias son claras: «Atención sin listas de espera», «escucha y respeto a la familia» y un uso de la «anestesia general y sedación solo lo imprescindible». Las familias denuncian protocolos rígidos que no se adaptan a la realidad de sus hijos. También pidieron la implantación efectiva de la «Tarjeta Triple A (Acompañamiento y Accesibilidad)» en Asturias, diseñada para que las personas con discapacidades no visibles, como el autismo, puedan ser identificadas discretamente por el personal sanitario.

En la concentración se encontraba Ana Torrico, logopeda de la asociación Voces Especiales a la que se le ha concedido un permiso para actuar como mediadora con Ismael, autista de 25 años que permanece ingresado desde hace once meses en la Unidad de Psiquiatría del HUCA. «Consideran su actitud violenta y lo atan, así que con este permiso lo iré a ver», manifestó durante la concentración.