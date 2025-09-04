Adrián Barbón: «El IES Margarita Salas salda una deuda histórica con Oviedo y La Corredoria»

El IES Margarita Salas de La Corredoria, en Oviedo, ya es una realidad que iniciará el curso el próximo 9 de septiembre con 437 ... alumnos de Primero de la ESO hasta Segundo de Bachillerato con 19 aulas, 10.000 metros cuadrados construidos y una inversión de casi 18 millones de euros, en los que una parte ha provenido de las fondos europeos FEDER.

A la inauguración del edificio, que cuenta, además de con el aulario, cafetería, gimnasio, sala polivalente, salón de actos o polideportivo, acudió el presidente del Principado, Adrián Barbón, acompañado del alcalde, Alfredo Canteli, la consejera de Educación, Eva Ledo; la hija de Margarita Salas, Lucía Viñuela Salas; el director general de Infraestructuras y Tecnologías Educativas, Julio Vallaure; la directora del IES, Silvia Menéndez; y representantes de la empresa constructora, amén de los concejales de PSOE, Carlos Fernández Llaneza; Vox, Sonsoles Peralta, e IU, Gaspar Llamazares.

Las autoridades realizaron un paseo muy completo por las instalaciones hasta llegar al salón de actos donde esperaban los profesores del instituto, que comenzarán su nueva andadura educativa el día 9. Allí, el presidente les ofreció unas palabras de apoyo: «Esta inauguración del Instituto Margarita Salas aquí, en La Corredoria, salda una deuda histórica que había con la ciudad de Oviedo y particularmente con la gente del barrio, pues nos permite poner en valor de lo público que ahora que se cuestiona tantas veces».

Y añadió: «Es un instituto de última generación, de los más actuales que hay en Asturias, está construido para atender en torno a las 500 alumnos y además que lleva el nombre de Margarita Salas, aquí nos acompaña su hija Lucía. Para mí es especial y muy emocionante porque Margarita Salas es una referencia única en el ámbito científico a nivel mundial, a nivel internacional, pero para Asturias ha sido una figura de esas que nos dejan huella, que dejan huella en nuestra tierra. Margarita transmite que las mujeres hoy no tienen ningún límite y que pueden ser lo que deseen ser, porque ella fue capaz de llegar a lo más alto en el mundo de la ciencia, con el reconocimiento además unánime de todo el mundo».

El alcalde ofreció los parabienes a la obra del IES Margarita Salas y aprovechó la situación para explicar los planes del Ayuntamiento para el barrio de La Corredoria: «Tenemos obras muy importantes para hacer como la cancha de hockey sobre patines, una nueva de tenis, recuperación de otra de tenis y dos de pádel. Y en paralelo vamos a hacer un gran centro social en el fallido mercado, que será el mayor centro social posiblemente de Asturias, con más de dos mil metros, con salas de estudio, bibliotecas, una sala de de teatro, una gran cafetería y una pequeña biblioteca para los niños. Yo creo que va a ser una obra muy necesaria y muy importante para el barrio». «Arrancaremos este mes, si Dios quiere, con el mercadillo», aseguró.