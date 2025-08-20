La Iglesia recurre la denegación de la licencia de obras en la casa rectoral del Naranco

La Iglesia «ha recurrido dentro del plazo legal» la decisión del área de Licencias Urbanísticas del Ayuntamiento de Oviedo de denegar el permiso de ... obras para convertir la ruinosa casa rectoral del Naranco en un espacio de atención a los visitantes de los monumentos prerrománicos de Santa María y San Miguel de Lillo. Así lo anunciaron este martes fuentes del Arzobispado después de que EL COMERCIO desvelase la existencia de un nuevo informe desfavorable del Consistorio, que vuelve a tumbar por el momento los planes de la institución religiosa después de varios intentos de sacar adelante un proyecto para el maltrecho edificio.

La Concejalía, tal y como adelantó este diario, sostiene que la edificación se encuentra al margen de la normativa al estar en un supuesto de «fuera de ordenación» hasta que un hipotético plan especial regularice su situación, incluida en un ámbito de suelo no urbanizable destinado a zonas verdes y parque.

El Arzobispado había solicitado la licencia de obras el pasado 8 de mayo. Completaban la petición un proyecto básico y de ejecución para la restauración y rehabilitación del edificio, un plan de control de calidad, así como diversos estudios y material descriptivo del inmueble. El área de Licencias, en su informe, recordó que la parcela se encuentra en el entorno de protección de Santa María del Naranco y San Miguel de Lillo, y que todas las intervenciones que se realicen sobre el entorno de protección de un BIC requieren autorización por parte de la Consejería de Cultura. Eso, y que «las obras propuestas exceden de las permitidas» para edificios en su situación, por lo que se emitió un informe desfavorable.

Sin embargo, sí advirtió el Consistorio que la resolución no entra a valorar la actividad «que se pretende implantar en la edificación, puesto que las obras necesarias para dicha implantación no resultan admisibles», y abrió la puerta a que se volviese a presentar la documentación.

Las obras

En ese sentido, la Iglesia tenía bien definidos sus planes para la parcela. Reestructurar la casa rectoral y la urbanización de la parcela en la que se encuentra. Obras, por un lado, para solventar las patologías del edificio y, por otro, para destinarlo a la actividad de acogida y atención de visitantes, cada vez más numerosos por el creciente impacto turístico en la capital asturiana. Lo cierto es que en la actualidad el edificio se encuentra en muy mal estado de conservación y ha sido vandalizado en numerosas ocasiones. Actualmente, uno de sus accesos se encuentra abierto y deja ver la ruina interior del inmueble.

La realidad de la casa rectoral del Naranco es compleja en términos urbanísticos. La parcela, clasificada como sistema general de espacio público en suelo no urbanizable del monte Naranco destinado preferiblemente al uso forestal, está incluida en un ámbito de ordenación y gestión de iniciativa pública –un plan especial– cuya tramitación y gestión no ha sido iniciada. Es decir, en un supuesto de fuera de ordenación hasta que el plan especial determine expresamente su compatibilidad con una nueva. A su vez, la Consejería de Cultura ya advirtió que sería preferible demoler el edificio, aunque sin cerrar la puerta a un proyecto cultural.