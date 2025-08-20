El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

La casa rectoral del Naranco, propiedad del Arzobispado de Oviedo, en muy mal estado de conservación. Mario Rojas

La Iglesia recurre la denegación de la licencia de obras en la casa rectoral del Naranco

El Arzobispado quiere convertir el edificio en un espacio de acogida para los visitantes de los monumentos prerrománicos de oviedo

Alberto Arce

Oviedo

Miércoles, 20 de agosto 2025, 06:56

La Iglesia «ha recurrido dentro del plazo legal» la decisión del área de Licencias Urbanísticas del Ayuntamiento de Oviedo de denegar el permiso de ... obras para convertir la ruinosa casa rectoral del Naranco en un espacio de atención a los visitantes de los monumentos prerrománicos de Santa María y San Miguel de Lillo. Así lo anunciaron este martes fuentes del Arzobispado después de que EL COMERCIO desvelase la existencia de un nuevo informe desfavorable del Consistorio, que vuelve a tumbar por el momento los planes de la institución religiosa después de varios intentos de sacar adelante un proyecto para el maltrecho edificio.

