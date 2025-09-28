El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Ignacio Álvarez-Buylla. Mario Rojas

El perfil

Oviedo
Ignacio Álvarez-Buylla Fernández-Lucio, un abogado meticuloso, metódico y capaz

Habla claro. Tiene un exitoso despacho. Se declara burgués, republicano, liberal, carbayón y objetor de conciencia de la democracia. Sus pasiones, por este orden, son: la familia, el derecho y el deporte. Socio del Oviedo desde 1965, «soy una mezcla de jabalí y forofo»

Rafael Francés

Rafael Francés

Oviedo

Domingo, 28 de septiembre 2025, 02:00

Carbayón, oviedista «con el carné de socio 142», operado a corazón abierto con tres bypass, objetor de conciencia de la democracia –«así que no voto»–, ... abogado, burgués, liberal, republicano –pues «cualquier jurista que se precie no puede aceptar la monarquía»–, tirador de plato, tenista, estudioso del Derecho, «maniáticamente» metódico y ordenado.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

