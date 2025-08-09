El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

El deán de la Catedral de Oviedo, Benito Gallego, con la restaurada imagen de El Salvador al fondo. Mario Rojas

Benito Gallego, deán de la Catedral

«Si la imagen de El Salvador es gótica lo respetamos y no lo vamos a venerar menos»

«La Catedral no es un museo, es un lugar de culto que cuidamos con la ayuda de quienes lo visitan», sostiene Benigo Gallego

Raquel Fidalgo

Raquel Fidalgo

Oviedo

Sábado, 9 de agosto 2025, 22:40

El deán de la Catedral de Oviedo, Benito Gallego (Villamoratiel de las Matas, León, 1942) cumple sus bodas de oro en el templo. Un ... aniversario que coincide con la restauración de la imagen de El Salvador. Ahora tendrá que acostumbrarse a referirse a su origen gótico en lugar de románico, como se pensaba que era. «Tenemos que respetar eso que Jesús Puras cree que ha probado, que es del siglo XIV o del XV», asegura.

