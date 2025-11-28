Un inicio de fiestas navideñas en Oviedo entre mercados y juegos infantiles El paseo del Bombé, con la pista de hielo, y la plazas de la Catedral y Porlier, con las casetas, protagonizan las horas anteriores al encendido

R. Francés Viernes, 28 de noviembre 2025, 20:12 Comenta Compartir

Una Navidad sin pista de hielo empieza a ser extraño en Oviedo. Así que huyendo de la extrañeza, la pista de hielo del paseo del Bombé abrió este viernes sus puertas al público, así como los juegos infantiles, y los mercados de las plazas de la Catedral y de Porlier. Al principio, con cierta timidez, pero según iba avanzando la tarde los puestos de Navidad y de Artesanía se iban llenando de gente que mostraba su predilección por los dulces y las pequeñas joyas. La inauguración de ambos mercados, la pista de hielo y los juegos infantiles ha sido como un imán, pues la ciudad se ha transformado en un hervidero de gente, ávida de hacer explotar la ceremonia navideña de una vez por todas.

Durante toda la tarde se podía observar en las calles aledañas del Campo San Francisco a los vendedores de globos hinchando los mismos en sus furgonetas para vender el producto para el encendido navideño.

La calle Uría, Doctor Casal, Nueve de Mayo o Pelayo eran un hervidero de gente que aprovechaba el viernes, el buen tiempo sin lluvia aunque con algo de frío y la ilusión adelantada de las fiestas paseando y adelantando las primeras compras de Navidad y descerrajando la tarjeta de crédito por el 'Black Friday', que este fin de semana se encontrará en pleno apogeo en todo el planeta, una campaña que cada año es más largo y que se prolongará hasta el domingo que viene.