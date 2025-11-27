Mercados de Navidad en Asturias 2025: lugares y fechas

Isabel Gómez Gijón Jueves, 27 de noviembre 2025, 12:58 | Actualizado 13:24h. Comenta Compartir

Toda programación navideña que se precie ha de contar con un mercado de Navidad, un espacio en el que poder encontrar regalos originales con los que sorprender en estas fechas. De ahí que las principales localidades de Asturias los hayan previsto entre las muchas actividades que celebrarán a lo largo del mes de diciembre y la primera semana de enero.

Desde el 28 de noviembre Mercado de Navidad en Oviedo

Coincidiendo con el tradicional acto de encendido de las luces de Navidad, Oviedo abrirá su mercado navideño este viernes, 28 de diciembre. Un total de 107 casetas con productos de artesanía, dulces y otros artículos ideales para regalar ocupan las plazas de Alfonso II El Casto y Porlier y las calles Eusebio González Abascal y Mendizábal. Abrirán hasta el 6 de enero en horario de 12 a 22 horas.

Este año, como novedad, se organizarán visitas guiadas al mercado. Serán los días 4, 10 y 18 de diciembre. Además, durante los días que dur el mercado, habrá talleres y actividades infantiles gratuitas y actuaciones de música navideña.

Desde el 28 de noviembre Mercado de Navidad en Gijón

Las casetas del mercado de Navidad de Gijón se instalan este año, por última vez, en el paseo Begoña. El último MeNaX será desde este viernes, 28 de noviembre, un lugar de referencia para vecinos y visitantes de la ciudad, quienes encontrarán en sus casetas artículos ideales para regalar y decorar.

Gijón no solo inaugurará el mercado de Navidad este 28 de noviembre; también celebrará el tradicional encendido de las luces (18.30 horas) y abrirá la pista de patinaje y las demás atracciones instaladas en el 'solarón' (17 horas).

Por otra parte, este último fin de semana de noviembre, se celebrará también un mercadillo navideño en Somió Park. Sábado y domingo abrirá de 11 a 21 horas y la entrada es gratuita.

Desde el 19 de diciembre Mercado de Navidad en Avilés

También Avilés volverá a contar con mercadillo navideño este año. Será del 19 de diciembre al 7 de enero.

La veintena de casetas que se instalarán en el parque de Las Meanas abrirán, con carácter general, de 11.30 a 21 horas, debiendo estar los puestos abiertos como mínimo de 12 a 14 y de 17 a 20 horas. Los días 24 ( Nochebuena) y 31 de diciembre (Nochevieja), cerrarán a las 20 horas y los días 25 de diciembre y 1 de enero abirán solo de 17 a 21 horas.

Mercados de Navidad en el Área Metropolitana de Asturias

Las tres grandes ciudades de Asturias no serán las únicas en celebrar mercados navideños este año. De Oriente a Occidente, ya sea por impulso institucional o de asociaciones y colectivos de todo tipo, numerosos concejos acogerán este tipo de eventos a lo largo de todo el mes de diciembre.

Así, Mieres inaugura a mediodía de este viernes, 28 de noviembre, su Feria Navideña, impulsada por la Asociación Ye Mieres. Las actividades para todos los públicos se sucederán hasta el domingo, día 30, y acompañarán la actividad de los expositores que ocuparán la carpa instalada en el Parque Jovellanos.

También este último fin de semana de noviembre habrá mercado navideño en el hotel El Fundil, en El Pino, en el concejo de Aller. Los expositores abrirán sábado y domingo en horario de 12 a 20 horas. Además, el sábado, a las 17 horas, se disputará un concurso de galletas para todos los públicos que terminará con una chocolatada.

En La Felguera (Langreo) se celebrará un mercadillo de Navidad entre el 19 de diciembre y el 5 de enero. La instalación de los puestos de artesanía y alimentación y el desarrollo de las actuaciones y talleres previstos tendrá lugar en el parque Dolores F. Duro.

Asimismo, el 21 de diciembre, en la localidad langreana de Riaño tendrá lugar un mercado de productos de segunda mano, organizado por la asociación de Festejos San Martín en su local. Lo más destacado de esta cita, abierta al público en horario de 11 a 17 horas, es el precio de venta de los artículos: todos oscilarán entre 1 y 5 euros.

En el concejo de San Martín del Rey Aurelio habrá más de una oportunidad para disfrutar de un mercado de ambientación navideña. El día 6 de diciembre se celebrará uno en Sotrondio y el día 7, otro en Blimea. El primero reunirá una veintena de puestos en la plaza del Ayuntamiento de 12 a 19 horas y la actividad comercial estará acompañada por música y otras actividades, entre ellas, el encendido de la iluminación navideña (18 horas); el segundo, por su parte, se desarrollará al día siguiente, en el mismo horario, en las plazas del Rosario y San José.

La Asociación Raitana de Villaviciosa celebrará un mercado de Navidad durante el puente de diciembre. Desde las 16 horas del viernes día 5 y durante todo el fin de semana, en la carpa instalada en los aledaños de la plaza cubierta se podrán encontrar artículos de regalo y decoración y disfrutar de juegos y música en directo. El sábado y el domingo, el mercado abrirá de 11.30 a 20 horas.

Lugones, en Siero, celebrará su mercado navideño del 19 al 29 de diciembre. Será en la plaza Europa y abrirá sus puertas de lunes a viernes de 16 a 20 horas y sábado y domingo, de 12 a 14 y de 17 a 21 horas. La actividad comercial se complementará con talleres infantiles los sábados 20 y 27 a las 18 horas.

Mercados de Navidad en el Occidente de Asturias

Música y espectáculos de teatro y magia, juegos infantiles, catas de vino y dulces navideños son algunas de las actividades que animarán el mercado de Navidad 'Allande Mágico' que se celebrará del 6 al 8 de diciembre en Pola de Allande.

Los días 6 y 7 tendrá lugar el primer Mercado Navideño en los jardines de la Fonte Baxa, en Luarca. El sábado abrirá de 11 a 20 horas, mientras que el domingo cerrará a las 15 horas y, además de disfrutar de los puestos, se podrá participar en diversos talleres. Asimismo, al anochecer del día 6 se celebrará el encendido del Árbol con el acompañamiento del coro infantil Animavoices de Navia.

Tineo también tendrá su mercado navideño, aunque solo durará un día. Será el 13 de diciembre. Las casetas de artesanía y alimentación se instalarán en la plaza del Ayuntamiento y abrirán de 12 a 22 horas.

También una jornada dedicará a su mercado navideño la capital franquina. Unas cuarenta puestos llenarán la carpa instalada en la plaza de la avenida de Asturias de La Caridad el 20 de diciembre y abrirán de 11.30 a 20 horas. A lo largo del día habrá diversas actividades dirigidas, sobre todo, a los más pequeños y de 10 a 21 horas, una recogida de alimentos no perecederos para Cruz Roja.

Mercados de Navidad en el Oriente de Asturias

El Mercado de Adviento de Colombres, organizado por la Asociación de Festejos La Asunción, se celebrará los días 6 y 7 de diciembre de 11 a 18 horas. Los puestos se instalarán en la plaza Manuel Ibáñez, aunque, en caso de lluvia, se trasladarán al polideportivo.

En el concejo de Llanes habrá más de un mercado navideño a lo largo del mes de diciembre. El organizado por la Asociación de Vecinos El Jobu estará abierto el día 7, de 11 a 14 horas, en el parque de Villahormes; y el que corre a cargo de la Asociación de Emprendedores Valle de San Jorge se instalará en el polideportivo de Nueva los días 19,20 y 21 de diciembre. En Posada, por su parte, se celebrará el día 21 un mercado centrado en productos asturianos. Además, desde las 11 horas, se desarrollarán diferentes actividades para el entretenimiento de los más pequeños.