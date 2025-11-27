La Navidad llega a Gijón con 'Xeladín' como nueva mascota: la programación para estas fechas Arranca este viernes con el encendido de la iluminación en la plaza Mayor, incluye actividades en los barrios

El concejal no adscrito y presidente de Divertia Oliver Suárez y la alcaldesa Carmen Moriyón, junto a 'Xeladín', este jueves, en el Teatro Jovellanos, donde presentaron la programación navideña de Gijón.

Carlos Amado Gijón Jueves, 27 de noviembre 2025, 14:08

La Navidad llega este año a Gijón de la mano de 'Xeladín', una recreación del rey Pelayo en forma de muñeco de nieve, que se estrenará como nueva mascota de las fiestas este viernes en la plaza Mayor, durante el encendido de la iluminación, que tendrá lugar a las 18.30 horas y que estará amenizado por el Coro Infantil y Joven de Gijón.

Así lo anunciaron este jueves la alcaldesa Carmen Moriyón y el concejal no adscrito y presidente de Divertia Oliver Suárez, durante la presentación de una programación navideña que llegará a todos los barrios y que, en «un intento más de descentralización», intentó ubicar este año en la explanada de Poniente, por su cercanía a Naval Azul, las actividades de 'Inverland', con la pista de hielo del 'solarón'.

«Desde Divertia pasamos la solicitud para llevar allí el evento y nos pusieron alegaciones porque no cumplíamos ciertos requisitos que, sin embargo, para otras actividades que desarrollamos allí, pues sí lo cumplimos», argumentó el presidente de Divertia, que se comprometió a volver a intentarlo el próximo año.

El edil también explicó que el bautizo de la nueva mascota navideña se realizó a través de un proceso de participación ciudadana, en el que se eligió el nombre aportado por Elena Suárez.

La alcaldesa animó a los gijoneses a disfrutar de una programación «en la que las familias encontrarán planes compartidos, en la que habrá actividades para que los más pequeños vivan la magia de estas fechas y para que los más mayores sientan que esta ciudad sigue latiendo con ellos». La regidora aprovechó para ofrecer su «agradecimiento más sincero» a todos los que hacen posible el disfrute de estas fiestas, entre los que citó «al concejal Oliver Suárez, al equipo de Divertia, al de la Fundación Municipal de Cultura, al Jardín Botánico Atlántico, a todos los servicios municipales implicados y a los cuerpos y fuerzas de seguridad que van a garantizar el disfrute y la tranquilidad de la ciudadanía». «El trabajo de todos ellos, discreto, pero esencial, permite que año tras año Gijón viva estas fiestas con especial entusiasmo», añadió.

La alcaldesa quiso destacar que esta Navidad «invita a mirar hacia adelante» y destacó que «el año 26 será un año decisivo, un año de transformación, de proyectos que se hacen realidad, de nuevas oportunidades para continuar construyendo una ciudad más moderna, más preparada y más justa».

Por su parte, el presidente de Divertia destacó los hitos principales de una programación que aún tiene por concretar -«esperamos poder dar los detalles a finales de mes», dijo- el recorrido de la Cabalgata de Reyes e invitó a «todos aquellos pequeños y pequeñas que quieran contribuir a iluminar nuestra ciudad» a que acudan este viernes a la plaza Mayor para participar en la inauguración del alumbrado navideño a través de un pulsador gigante instalado al efecto.

Villancicos y atracciones

«En ese momento arrancará una Navidad con más luz y también más actividades para disfrutar de este periodo, sobre todo musicales», afirmó Suárez, que anunció que la banda de gaitas 'Saxum' «nos deleitará con el sonido más navideño, con un repertorio de villancicos y melodías tradicionales que interpretarán en varios puntos de la ciudad», durante las feistas. «Las tardes de los días 19, 20, 23 y 26 de diciembre y del 2 de enero estarán en la plaza del 6 de agosto, la plaza de Italia y también en el Náutico, en formato de bandina», desgranó.

La Navidad también inundará este viernes el paseo de Begoña, donde se inaugurará el Mercado de Navidad, así como el clásicdo carrusel y la Noria. Entre otras novedades, Suárez deseveló que la plaza de Europa se convertirá en una recreación del 'Cuento de Navidad' de Charles Dickens, con «una exposición de pasajes gigantes del libroy figuras corpóreas de personajes de la obra».

También en la tarde de este viernes se abre 'Inverland', en el 'Solarón', donde además de la pista de hielo, el tobogán de trineos y el tradicional trenecito, la novedad este año será el tiovivo, con unos renos mágicos.

De la programación que se extiende por los barrios de la ciudad, Oliver Suárez destacó La Petite Caravane, en versión navideña, que estará el 2 de enero en el parque de La Harinera de La Calzada, y la actividad Gaming Xmas, «con zonas de videojuegos y formativas durante 8 días, del 26 de diciembre al 3 de enero, en los centros municipales de La Calzada, El Coto y El Llano».

«Tenemos programación especial también en los diferentes centros municipales, museos, recintos deportivos, el Acuario, el Jardín Botánico que ha previsto varias visitas guiadas, y cómo no, en la Feria de Muestras, con Mercaplana», agregó Oliver Suárez.