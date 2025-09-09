Así ha sido el primer día con alumnos en el instituto Margarita Salas de Oviedo

Raquel Fidalgo Oviedo Martes, 9 de septiembre 2025, 20:14 Comenta Compartir

Primer día de clase en el IES Margarita Salas. La Corredoria estrenó este martes el muy esperado y demandado segundo instituto del barrio diciendo adiós a los barracones que estaban instalados el recinto del primer instituto para responder a la creciente demanda de matrículas. El nuevo centro dio, a las ocho y media de la mañana, la bienvenida a 437 alumnos que aguardaban ansiosos por desvelar los secretos de las modernas instalaciones. Tras dos años de construcción y una inversión que asciende a los 18 millones de euros –el más caro de Asturias–, el IES Margarita Salas emerge no solo como un edificio, sino como un auténtico referente de la arquitectura educativa.

5.000 metros cúbicos de hormigón han dado forma a su estructura, mientras que 4.500 metros de techos ajardinados le confieren un toque de sostenibilidad y diseño innovador. Y todo ello se asienta sobre una impresionante superficie construida de 10.000 metros cuadrados, un vasto espacio diseñado para inspirar y facilitar el aprendizaje y que este martes, todos sin excepción, estaban deseosos de conocer.

En su interior, los estudiantes se encontraron con las denominadas 'superaulas', que alcanzan los 400 metros cuadrados, un tamaño inusual que rompe con los esquemas tradicionales y está ideado para fomentar nuevas metodologías de aprendizaje . Pero no solo las aulas centraron la atención de los estudiantes, también está el polideportivo. «Lo vi por fotos y hoy va a ser lo que más disfrute», indicó un alumno, quien, junto a varios compañeros, se agolpó en la entrada del IES Margarita Salas a primera hora de la mañana, como sucedía en el resto de centros de Asturias.

Entre la marabunta de mochilas y conversaciones animadas, otro estudiante, de 14 años y de cuarto de la ESO, compartió su entusiasmo: «Muy bonito, ¿no? Tiene muchas aulas y la cancha está muy bonita», expresó con una sonrisa tímida debida al sueño. A su lado, otro compañero, de 15 años y estudiante de tercero de ESO, asintió con aprobación al asunto de la calidad del edificio, pero no pudo ocultar una pizca de desánimo ante el fin de las vacaciones: «El edificio está bien, pero ganas de volver, cero tengo», confesó, mochila a la espalda.

Una estudiante de segundo de Bachillerato aportó una perspectiva más reflexiva. «Es interesante que sea el IES más caro», señaló, evidenciando un interés en las implicaciones y oportunidades que un centro de esta envergadura puede ofrecer.

Entre los alumnos, una joven que había llegado hace un mes a Oviedo desde Argentina. «Hoy me acompaña mi padre porque algo de nervios tengo hacia algo tan grande», comentó la joven, mostrando una mezcla de emoción y la lógica inquietud ante un cambio de tal magnitud. Su padre, presente para apoyarla en su primer día de instituto, corroboró a las palabras de su hija. «Voy a comenzar tercero de la ESO y me gusta. Ya lo he ojeado el instituto en fotos, así que con ganas de empezar», expresó con una ilusión contagiosa.

Una vuelta a las clases y muy especial porque los 437 matriculados pasarán a la historia por ser los primeros en estudiar en el IES Margarita Salas. A partir de aquí, sólo queda crecer.