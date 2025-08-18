IU pide que se eviten «debates estériles» sobre La Vega La coalición reclama que se realicen los trabajos pendientes como el desbroce, el resto de estudios arqueológicos y el plan urbanístico

R. Francés Oviedo Lunes, 18 de agosto 2025, 17:53

IU hace una llamada a la reducción o desaparición de lo que denominan «debates estériles» sobre el futuro de la zona de La Vega de Oviedo y reclama que se vayan dando los pasos convenientes sin saltarse ninguno para llegar a buen puerto con el proyecto. Así, la coalición reclama la puesta en marcha de los «trabajos pendientes» como el desbroce de la finca, la continuación de los estudios arqueológicos y la elaboración del planeamiento urbanístico.

El grupo municipal de IU-Convocatoria por Oviedo reitera su firme compromiso con la protección del patrimonio y el desarrollo urbanístico equilibrado para la recuperación e integración de la antigua fábrica de La Vega. «Desde nuestro grupo municipal defendemos un proceso ordenado que evite tanto la precipitación en las conclusiones de los estudios arqueológicos en marcha como la generación de división mediante polémicas estériles basadas en datos parciales», explicó el portavoz de la formación, Gaspar Llamazares.

Y añadió: «Todavía faltan sectores por explorar, así como los informes técnicos de la arqueóloga responsable y del servicio de Patrimonio del Principado. No podemos permitirnos anticipar conclusiones ni alimentar enfrentamientos estériles que no ayudan a avanzar», señaló Llamazares.

La coalición pone sobre la mesa la necesidad de continuar con trabajos pendientes como el desbroce, la continuación de los estudios arqueológicos y la elaboración del planeamiento urbanístico con la máxima seguridad y agilidad, cumpliendo tanto con el convenio suscrito con Defensa y el Principado como con la voluntad de los ovetenses.

Llamamiento

«Lo que Oviedo necesita ahora es unidad institucional y compromiso político. Hacemos un llamamiento a todas las fuerzas y administraciones implicadas a dejar de lado diferencias y sumar esfuerzos para lograr un proyecto de futuro para La Vega, respetando al máximo el patrimonio», añadió el portavoz de la coalición de izquierdas.

IU-Convocatoria por Oviedo reafirma así «nuestra apuesta por un proyecto común para La Vega que combine conservación, dinamización y utilidad pública, y que contribuya al desarrollo cultural, social y económico de la ciudad».