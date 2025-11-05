IU y CC OO piden más diálogo social en el Ayuntamiento de Oviedo Consideran que esta participación debe de reflejarse en políticas sociales, de vivienda o movilidad

Susana Neira Oviedo Miércoles, 5 de noviembre 2025, 22:42

El Ayuntamiento de Oviedo debe de impulsar un marco estable de diálogo social que dé voz a los trabajadores en la política municipal. En esto coincidieron este miércoles el portavoz de IU-Convocatoria por Oviedo, Gaspar Llamazares, y el secretario de Organización de la Unión Comarcal de Oviedo de CC OO, Gonzalo Riestra, tras reunirse durante la mañana. «No hay un marco de representación de los trabajadores de Oviedo en la política municipal del Ayuntamiento, y creemos necesario hacerlo», reclamó el segundo.

Para ambos, esta participación debe de reflejarse en políticas de empleo, en materia de vivienda y en la elaboración del plan de movilidad.