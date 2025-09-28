El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Javier Urra. Mario Rojas

Javier Urra, psicólogo: «Un humano en una isla desierta se comportaría de forma ética»

«Tenemos un criterio moral de la vida, de no dañar, y la ética es un aspecto esencial, pero la cultura y el momento histórico influyen»

Raquel Fidalgo

Raquel Fidalgo

Oviedo

Domingo, 28 de septiembre 2025, 00:04

Su influencia trasciende nuestras fronteras como embajador de la Asociación Iberoamericana de Psicología Jurídica, donde contribuye al desarrollo y la difusión de esta disciplina. Sin ... embargo, si hay un hito que define su compromiso social y su impacto transformador, es su designación como el primer Defensor del Menor en España donde marcó un antes y un después en la protección de los más vulnerables. Javier Urra (Navarra, 1957) ofreció este sábado la conferencia de clausura de las VII Jornadas de la Asociación Iberoamericana de Psicología Jurídica en España celebradas en Oviedo.

