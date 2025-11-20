Una jornada sobre la soledad juvenil alerta contra las «violencias psiquiátricas»

Raquel Fidalgo Oviedo Jueves, 20 de noviembre 2025, 19:48 Comenta Compartir

La soledad tras la pandemia, el impacto de las redes sociales y la necesidad de un sistema de salud mental más humano y digno. Estas son las claves de la segunda edición de la jornada 'Uff! El sufrimiento mental de la juventud', que comenzó este jueves en Oviedo. Organizado por los Conseyus de la Mocedá d'Asturies y d'Uvieu, reúne a expertos, activistas y jóvenes para analizar las causas estructurales del malestar psíquico y proponer alternativas reales. «Creo que desde la pandemia nos hemos adaptado más a las tecnologías y nos cuesta más sociabilizar», señaló Naiara Durán Ramos, presidenta del Consejo de la Juventud de Oviedo. Esta percepción es compartida por los expertos, que ven una correlación directa entre el auge de las redes sociales, desde 2010, y el aumento exponencial de los problemas de salud mental.

La solución pasa por una «rehumanización del contacto» y por «reconquistar espacios de socialización para los jóvenes, hechos por los jóvenes». Según datos de 2022-2023, aproximadamente un 15% de los jóvenes se encontraba en una situación de vulnerabilidad o soledad no deseada. En este sentido, Inés Augusto, voluntaria europea del Conseyu, explicó que uno de los objetivos es visibilizar prácticas como las contenciones. «Hablamos de las contenciones mecánicas, que es atar a una persona a la cama cuando llega al hospital, o las químicas, que es dar medicación, igual una sobredosis», afirmó, reivindicando «más humanización en el trato al sufrimiento mental».

El momento culminante de la sesión llegó con una impactante performance diseñada para confrontar al público con la realidad de las contenciones. En una sala apartada, se grabó en directo cómo ataban a varios voluntarios, quienes, al igual que los pacientes reales, desconocían cuánto tiempo permanecerían inmovilizados. Mediante un sorteo, un papel podía sentenciarles a un minuto, veinte minutos o incluso una hora, generando una palpable angustia ante la incertidumbre. La dureza de las imágenes impactó profundamente a los presentes. «Es angustioso verlo, me imagino sentirlo», declaró Natalia Gómez, estudiante de Psicología que acudió a al acto «para concienciarse más para un futuro y luchar porque estas prácticas desaparezcan por completo».