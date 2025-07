El cuerpo sin vida del joven ahogado en Oviedo estaba en el fondo del río sobre el lodo Los buzos del GEAS de la Guardia Civil hallaron el cadáver, que no estaba enganchado a nada, a entre cinco y seis metros de profundidad

A. Arce / P. Alvear Oviedo Viernes, 11 de julio 2025, 06:24

El joven de 18 años que falleció este miércoles ahogado en Oviedo se encontraba disfrutando de una tarde de baño junto a sus padres ... y hermanos en la playa del Nalón. En un momento dado, mientras estaba nadando, levantó los brazos en señal de auxilio para advertir a los suyos de que algo no iba bien. Tras unos primeros instantes de titubeo, su padre –creyó que su hijo le estaba gastando una broma– se lanzó a por él junto a un primo de este adolescente. No lo lograron. Cuando estaban a unos cuatro metros de él, se hundió y desapareció en el fondo de la poza. Ocurrió pasadas las cinco de la tarde. La Guardia Civil recibió las primeras llamadas a las 17.25 horas, y los buzos del GEAS (Grupo Especial de Actividades Subacuáticas) se sumergían en el río a eso de las ocho. Previamente lo habían hecho los bomberos de Oviedo y no habían encontrado nada. El río estaba turbio.

Los buzos de la Benemérita no tardaron demasiado en hallar el cadáver. Habían marcado la zona donde se le había perdido la pista al joven y allí apareció, a unos cien metros del puente colgante, Nalón arriba, y a escasos nueve de la orilla. El cuerpo apareció, según indicó uno de los buzos del GEAS, a entre 5 y 6 metros de profundidad, en el fondo, apoyado sobre el lodo. Si bien una de las primeras hipótesis era que pudiese haberse enganchado con la rama de un árbol, no fue así. No estaba atrapado con nada, precisaron fuentes de la Guardia Civil, por lo que será el resultado de la autopsia el que esclarezca las causas del ahogamiento. Además, probablemente se remitan pruebas al instituto de toxicología de Madrid. Es la primera persona que muere ahogada en lo que va de verano en Asturias. Noticia relacionada Oviedo pide una reunión con el Principado y la CHC para tomar medidas tras la tragedia del Nalón Tres horas de angustia El operativo de emergencias lo completaron los bomberos, numerosas unidades de la Policía Local, el SAMU y también se unió la Policía Nacional. Durante las largas tres horas que se prolongó el operativo de búsqueda, hasta las ocho y media, un angustiado padre esperaba novedades desde la orilla. A la madre del fallecido y a sus dos hermanas las habían evacuado previamente y el 112 también puso a disposición un equipo de atención psicológica. Cinco minutos antes de sacar el cuerpo sin vida del joven del río, también se llevaron a su progenitor. La familia, de origen cubano, reside en la capital asturiana.

