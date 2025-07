Oviedo pide una reunión con el Principado y la CHC para tomar medidas tras la tragedia del Nalón

El equipo de gobierno del Ayuntamiento de Oviedo insta a la Confederación Hidrográfica del Cantábrico (CHC) y al Gobierno del Principado de Asturias a celebrar una reunión a tres bandas para analizar las causas del terrible suceso que terminó con un joven de 18 años ahogado en las aguas de la conocida como playa del río Nalón, junto al puente colgante de Las Caldas, mientras disfrutaba de una tarde de baño con su familia este miércoles, y las posibles medidas que es necesario implementar para evitar, en la medida de lo posible, que una tragedia de este tipo se vuelva a repetir. En concreto, la instalación de señales que marquen los puntos más conflictivos para el baño en el río Nalón. La petición será enviada este mismo viernes por escrito y el Consistorio espera que sea respondida con diligencia.

Una de las dudas que quiere resolver el gobierno local tiene que ver con quién ostenta las competencias para declarar la prohibición del baño en zonas peligrosas como la poza en la que perdió la vida el joven o a quién corresponde, en ese sentido, la colocación de señales de peligro en los puntos negros del río, si al Principado o al Consistorio, pero con la intención de agilizar su instalación al máximo. Puntos negros, porque no es la primera persona que se tragan sus aguas con fondos pantanosos, frecuentes remolinos y puntos con profundidades de entre cinco y seis metros. Se han producido cinco ahogamientos en los últimos cinco años en esa zona y en los alrededores.

El concejal de Seguridad Ciudadana, José Ramón Prado, pasó una gran parte de la jornada de este jueves al teléfono, tratando de coordinarse con el resto de administraciones. Primero, barajando la posibilidad de solicitar a la Confederación Hidrográfica del Cantábrico un informe sobre las zonas más peligrosas del río Nalón con el objetivo de utilizarlo para adoptar medidas de seguridad y control. No obstante, le explicaron que este mapa de zonas de riesgo no existe y, por otro lado, que el uso de las aguas públicas para el baño es enteramente libre y no requiere autorización administrativa expresa, por lo que no es posible prohibir el baño en ríos de acuerdo a la normativa de aguas que maneja la CHC. Ahora bien, sí podría hacerse por otros motivos, relacionados con la aplicación de la legislación sectorial del resto de administraciones, por ejemplo, «cuando la administración que gestiona el espacio lo considera necesario para garantizar la protección ambiental del espacio», advirtieron fuentes de la Confederación a través de una nota de prensa.

Tras esa primera toma de contacto telefónica, Prado considera que es «imprescindible» celebrar un encuentro entre las tres administraciones implicadas para evitar nuevos casos como el acaecido el miércoles. «Una simple señalética en los puntos negros puede evitar tragedias como la vivida esta semana«, advirtió, para añadir a renglón seguido que »el Ayuntamiento hará todo lo posible para agilizar su instalación y así evitar nuevos accidentes», concluyó el concejal de Seguridad Ciudadana del Consistorio ovetense.

La Confederación

A ese respecto, la CHC recordó que todos los ciudadanos pueden usar las aguas superficiales mientras discurren por sus cauces para bañarse, salvo que se establezca una prohibición expresa y que ello dependerá de otras administraciones. Las fuentes consultadas aseguraron que la Ley de Bases de Régimen Local «atribuye a los respectivos ayuntamientos la competencia en materia de seguridad en lugares públicos, al apuntar como competencias propias las de la prestación de servicios de Policía Local, Protección Civil y protección de la salubridad pública entre otras». Así, advirtieron, «no es a este organismo de cuenca a quien compete prohibir el uso de determinadas zonas para el baño, siendo esta una función que los respectivos ayuntamientos deben efectuar, si lo consideran procedente, en el ámbito de sus competencias».

Por otro lado, las mismas fuentes dejaron claro que desde la Comisaría de Aguas establecieron que el río Nalón en ese tramo «no presenta anomalías en relación a las competencias del organismo de cuenca».

A última hora de la tarde, la Confederación Hidrográfica del Cantábrico remitió una nota de prensa más extensa recordando que «las confederaciones hidrográficas son los organismos encargados de gestionar y proteger el dominio público hidráulico en las cuencas de los ríos que discurren por más de una comunidad autónoma», y que «la gestión del agua es una competencia compartida entre todas las administraciones públicas», concurriendo, además, «competencias atribuidas a las comunidades autónomas y ayuntamientos no relacionadas con la gestión del recurso hídrico».

También reiteró la CHC, por otra parte, que «existe la posibilidad de declarar zonas concretas oficialmente como zonas de baño», y que «en ellas se realizan controles de la calidad del agua específicos para garantizar su aptitud para el baño».